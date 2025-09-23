एशिया कप 2025, सुपर-4: भारत बनाम बांग्लादेश मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

एशिया कप 2025 में सुपर-4 के चौथे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम का सामना बुधवार (24 सितंबर) को बांग्लादेश क्रिकेट टीम से होगा। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय है और वह विजयी क्रम को बरकरार रखना चाहेगी। बांग्लादेश ने सुपर-4 में अपने पहले मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हराया है। ऐसे में वह भी जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। इस बीच मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड बांग्लादेश के खिलाफ भारी रहा है भारत का पलड़ा एशिया कप के वनडे और टी-20 प्रारूप में दोनों टीमों के बीच 15 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 13 में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है और 2 मैच बांग्लादेश ने जीते हैं। टी-20 प्रारूप में दोनों टीमें 2 बार आमने-सामने हुई हैं और दोनों में ही भारतीय टीम को जीत मिली है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दोनों टीमें 17 बार भिड़ी हैं, जिसमें भारत ने 16 जीते हैं, जबकि बांग्लादेश की टीम ने सिर्फ एक मैच जीता है।

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है बांग्लादेश टीम बांग्लादेश की टीम अपनी जीत के क्रम को बरकरार रखना चाहेगी। टीम को कप्तान लिटन दास से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। इसी तरह टीम सैफ हसन और तंजीद हसन से बेहतर शुरुआत की उम्मीद करेगी। गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। बांग्लादेश की संभावित एकादश: तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, लिटन दास (कप्तान एवं विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जाकेर अली, मेहदी हसन, नसुम अहमद, शोरिफुल इस्लाम, तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान।

निगाह इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें अभिषेक ने पिछली 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 48.80 की औसत से 488 रन बनाए हैं। तिलक ने 10 पारियों में 158.79 की स्ट्राइक रेट से 343 रन बनाए हैं। वरुण ने 9 मैचों में 18 विकेट झटके हैं। बांग्लादेश के लिए लिटन ने 10 पारियों में 281 रन बनाए हैं और हृदोय ने 9 पारियों में 172 रन अपने नाम किए हैं। गेंदबाजी में तस्कीन अहमद ने 7 मैचों में 7.96 की इकॉनमी से 17 विकेट चटकाए हैं।