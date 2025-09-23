एशिया कप 2025, सुपर-4: भारत बनाम बांग्लादेश मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 में सुपर-4 के चौथे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम का सामना बुधवार (24 सितंबर) को बांग्लादेश क्रिकेट टीम से होगा। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय है और वह विजयी क्रम को बरकरार रखना चाहेगी। बांग्लादेश ने सुपर-4 में अपने पहले मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हराया है। ऐसे में वह भी जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। इस बीच मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
बांग्लादेश के खिलाफ भारी रहा है भारत का पलड़ा
एशिया कप के वनडे और टी-20 प्रारूप में दोनों टीमों के बीच 15 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 13 में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है और 2 मैच बांग्लादेश ने जीते हैं। टी-20 प्रारूप में दोनों टीमें 2 बार आमने-सामने हुई हैं और दोनों में ही भारतीय टीम को जीत मिली है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दोनों टीमें 17 बार भिड़ी हैं, जिसमें भारत ने 16 जीते हैं, जबकि बांग्लादेश की टीम ने सिर्फ एक मैच जीता है।
टीम
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
भारतीय टीम को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी से फिर से शानदार शुरुआत की उम्मीद रहेगी। विकेटकीपर के रूप में संजू सैमसन फिर मध्यक्रम को संभालते दिखाई दे सकते हैं। जसप्रीत बुमराह से टीम को इस बार दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। भारत की संभावित एकादश: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।
संयोजन
इस संयोजन के साथ उतर सकती है बांग्लादेश टीम
बांग्लादेश की टीम अपनी जीत के क्रम को बरकरार रखना चाहेगी। टीम को कप्तान लिटन दास से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। इसी तरह टीम सैफ हसन और तंजीद हसन से बेहतर शुरुआत की उम्मीद करेगी। गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। बांग्लादेश की संभावित एकादश: तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, लिटन दास (कप्तान एवं विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जाकेर अली, मेहदी हसन, नसुम अहमद, शोरिफुल इस्लाम, तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान।
निगाह
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
अभिषेक ने पिछली 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 48.80 की औसत से 488 रन बनाए हैं। तिलक ने 10 पारियों में 158.79 की स्ट्राइक रेट से 343 रन बनाए हैं। वरुण ने 9 मैचों में 18 विकेट झटके हैं। बांग्लादेश के लिए लिटन ने 10 पारियों में 281 रन बनाए हैं और हृदोय ने 9 पारियों में 172 रन अपने नाम किए हैं। गेंदबाजी में तस्कीन अहमद ने 7 मैचों में 7.96 की इकॉनमी से 17 विकेट चटकाए हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
भारत और बांग्लादेश के बीच यह महामुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 24 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जायेगा। इस मुकाबले को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप के जरिए लाइव देखा जा सकता है।