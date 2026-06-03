IPL इतिहास में इन खिलाड़ियों ने सबसे कम उम्र में जीती है ऑरेंज कैप, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का समापन हो चुका है। इस संस्करण में कई खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सुर्खियां बटोरी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की रही। उन्होंने इस संस्करण में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही वह IPL इतिहास में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। आइए प्रमुख 4 युवा खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 वैभव सूर्यवंशी - 15 साल और 65 दिन सूर्यवंशी अब IPL इतिहास में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने महज 15 साल और 65 दिन की उम्र में यह कारनामा किया है। उन्होंने IPL 2026 में 16 मैचों में 48.50 की औसत और 237.30 की स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाकर यह पुरस्कार अपने नाम किया। इसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल रहे। उन्होंने अपने पूरे IPL करियर में 23 मैचों में 44.70 की औसत से 1,028 रन बनाए हैं।

#2 साई सुदर्शन - 23 साल और 231 दिन सूची में गुजरात टाइटंस (GT) के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने IPL 2025 में 23 साल और 231 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीती थी। उन्होंने उस संस्करण में 15 मैचों में 54.21 की औसत और 156.17 की स्ट्राइक रेट से 459 रन बनाकर यह पुरस्कार अपने नाम किया था। इसमें 1 शतक और 6 अर्धशतक शामिल रहे। उन्होंने अपने पूरे IPL करियर में 57 मैचों में 48.37 की औसत से 2,515 रन बनाए हैं।

Advertisement

#3 शुभमन गिल - 23 साल और 262 दिन इस सूची में GT के कप्तान शुभमन गिल तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने IPL 2023 में 23 साल और 231 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीती थी। उन्होंने उस संस्करण में 17 मैचों में 59.33 की औसत और 157.80 की स्ट्राइक रेट से 890 रन बनाकर यह पुरस्कार अपने नाम किया था। इसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल रहे। उन्होंने अपने पूरे IPL करियर में 134 मैचों में 40.33 की औसत से 4,598 रन अपने नाम किए हैं।

Advertisement