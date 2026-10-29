वनडे अंतरराष्ट्रीय: भारत की ओर से 5 विकेट हॉल लेने वाली सबसे युवा महिला गेंदबाज

दीप्ति शर्मा ने सिर्फ 18 साल और 179 दिन की उम्र में अपना पहला 5 विकेट हॉल लिया था।

दाएं हाथ की इस ऑफ स्पिनर ने महिलाओं की चैंपियनशिप 2016 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में 20 रन देते हुए 6 विकेट लिए थे।

उनकी फिरकी के सामने श्रीलंका की पारी सिर्फ 112 रन पर सिमट गई थी।

जवाब में भारत ने 29.3 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया था।