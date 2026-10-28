वैष्णवी शर्मा ने लिए 5 विकेट (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम जिम्बाब्वे: वैष्णवी शर्मा वनडे में 5 विकेट लेने वाली दूसरी सबसे युवा भारतीय बनी

लेखन अंकित पसबोला 04:53 pm Oct 28, 202604:53 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। यह उनके वनडे करियर का पहला ही 5 विकेट हॉल है। उनकी स्पिन की फिरकी के सामने जिम्बाब्वे की पूरी टीम 131 रन पर सिमट गई। बाएं हाथ की इस स्पिनर ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा है। उन्होंने सीरीज के दूसरे मैच में 4 विकेट लिए थे। आइए उनके आंकड़ों के बारे में जानते हैं।