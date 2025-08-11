टी-20 अंतरराष्ट्रीय: दक्षिण अफ्रीका की ओर से मैच में 4 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज 

#1 क्वेना मफाका (19 साल और 124 दिन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025) 19 वर्षीय मफाका सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 20 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस युवा तेज गेंदबाज ने टिम डेविड, मिचेल ओवन, बेन ड्वार्शुइस और एडम जैम्पा के विकेट हासिल किए। मफाका ने पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 4 विकेट लेने में सफलता हासिल की।

#2 वेन पार्नेल (19 साल और 318 दिन बनाम वेस्टइंडीज, 2009) वेन पार्नेल ने 19 साल और 318 दिन की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 4 विकेट लिए थे। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 3.25 की इकॉनमी रेट के साथ 13 रन देते हुए 4 विकेट लिए थे। उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते वेस्टइंडीज की टीम जीत के लिए मिले 184 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी थी। पर्नेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था।