टी-20 अंतरराष्ट्रीय: दक्षिण अफ्रीका की ओर से मैच में 4 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ डार्विन में हुए सीरीज के पहले टी-20 में हार मिली। इस मैच में जीत के लिए मिले 179 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रोटियाज टीम 161/9 का स्कोर ही बना सकी। मेहमान टीम से 19 वर्षीय तेज गेंदबाज क्वेना मफाका ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट लिए। इस बीच दक्षिण अफ्रीका से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 4 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
क्वेना मफाका (19 साल और 124 दिन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025)
19 वर्षीय मफाका सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 20 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस युवा तेज गेंदबाज ने टिम डेविड, मिचेल ओवन, बेन ड्वार्शुइस और एडम जैम्पा के विकेट हासिल किए। मफाका ने पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 4 विकेट लेने में सफलता हासिल की।
जानकारी
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दक्षिण अफ्रीकी
मफाका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 4 विकेट लेने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी बने हैं। उनसे पहले काइल एबॉट, डेविड विसे और इमरान ताहिर कंगारू टीम के विरुद्ध 3-3 विकेट लिए थे।
#2
वेन पार्नेल (19 साल और 318 दिन बनाम वेस्टइंडीज, 2009)
वेन पार्नेल ने 19 साल और 318 दिन की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 4 विकेट लिए थे। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 3.25 की इकॉनमी रेट के साथ 13 रन देते हुए 4 विकेट लिए थे। उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते वेस्टइंडीज की टीम जीत के लिए मिले 184 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी थी। पर्नेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था।
#3
लुंगी एनगिडी (20 साल और 299 दिन बनाम श्रीलंका, 2017)
2017 में जोहान्सबर्ग में खेले गए टी-20 में युवा लुंगी एनगिडी ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के विरुद्ध प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। उन्होंने 19 रन देते हुए 4 सफलताएं हासिल की थी। हालांकि, उनके उम्दा प्रदर्शन के बावजूद दक्षिण अफ्रीका को उस मैच में हार मिली थी। मुकाबले में प्रोटियाज टीम ने पहले खेलते हुए सभी विकेट खोकर 113 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका ने 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया था।