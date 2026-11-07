जायसवाल ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

इंडिया-A की ओर से यशस्वी जायसवाल ने लगातार दूसरा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 08:37 am Nov 07, 202608:37 am

क्या है खबर?

भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इंडिया-A की ओर से खेलते हुए न्यूजीलैंड-A के खिलाफ लगातार दूसरा शतक लगाया। उन्होंने तीसरे अनौपचारिक टेस्ट की अपनी पहली पारी में 102 रन बनाए। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 19वां शतक साबित हुआ। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने साई सुदर्शन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए बड़ी शतकीय साझेदारी भी निभाई। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।