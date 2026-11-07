इंडिया-A की ओर से यशस्वी जायसवाल ने लगातार दूसरा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े 

इंडिया-A की ओर से यशस्वी जायसवाल ने लगातार दूसरा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इंडिया-A की ओर से खेलते हुए न्यूजीलैंड-A के खिलाफ लगातार दूसरा शतक लगाया। उन्होंने तीसरे अनौपचारिक टेस्ट की अपनी पहली पारी में 102 रन बनाए। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 19वां शतक साबित हुआ। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने साई सुदर्शन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए बड़ी शतकीय साझेदारी भी निभाई। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही जायसवाल की पारी
न्यूजीलैंड-A के खिलाफ बर्ट सटक्लिफ ओवल मैदान पर जायसवाल 138 गेंदों में 102 रन बनाकर आउट हुए।
अपनी इस पारी में उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 16 चौके और 2 छक्के लगाए।
सलामी जोड़ीदार सुदर्शन के साथ मिलकर उन्होंने 175 रन की साझेदारी की।
जायसवाल ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा है। इससे पहले उन्होंने दूसरे अनौपचारिक टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद 155 रन बनाए थे।
जानकारी
भारतीय टीम बड़े स्कोर की ओर अग्रसर
जायसवाल के शतक की मदद से इंडिया-A ने पहले दिन के चायकाल की घोषणा तक 185/1 रन बनाए हैं। इस बीच सुदर्शन (61) और देवदत्त पडिक्कल (5) क्रीज पर मौजूद हैं।
करियर
शानदार चल रहा है जायसवाल का प्रथम श्रेणी करियर
जायसवाल ने 57 प्रथम श्रेणी मैचों की 103 पारियों में लगभग 55 की औसत से 5,200 से अधिक रन बनाए हैं।
इसमें 19 शतक के साथ 18 ही अर्धशतक भी शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 265 रन का रहा है।
इसी तरह उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 31 टेस्ट की 57 पारियों में 47.49 की औसत से 2,612 रन भी अपने नाम किए हैं। इसमें 7 शतक और 13 अर्धशतक भी शामिल हैं।
न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नजर आएंगे जायसवाल
जायसवाल अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नजर आएंगे। वह पहली बार न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट मैचों में खेलते हुए नजर आएंगे।
उन्होंने अब तक कीवी टीम के खिलाफ 3 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 6 पारियों में उन्होंने 31.66 की औसत के साथ 190 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने एक अर्धशतक लगाया है।
वह निश्चित तौर पर इन आंकड़ों में सुधार करने का प्रयास करेंगे।