यशस्वी जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ा पहला टेस्ट अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

प्रोटियाज टीम के पहली पारी के 489 रन के स्कोर के जवाब में जायसवाल और केएल राहुल (22) की जोड़ी ने भारत को सधी हुई शुरुआत दिलाई। दोनों पहले विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी निभाई। उसके बाद जायसवाल ने साई सुदर्शन (15) के साथ 30 रन की साझेदारी निभाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। जायसवाल अपनी पारी में 97 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

करियर

कैसा रहा है जायसवाल का टेस्ट करियर?

यशस्वी ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 28 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 52 पारियों में 49.96 की औसत के साथ 2,498 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 6 शतक और 13 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ सोकर 214* रन रहा है। दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ जायसवाल अब तक 4 टेस्ट की 7 पारियों में केवल 120 रन बनाने में सफल रहे हैं।