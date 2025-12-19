यशस्वी जायसवाल ने दी अपनी सेहत की जानकारी, मैदान में वापसी को लेकर दिखाई तत्परता

पोस्ट

जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा?

जायसवाल ने एक्स पर लिखा, 'मैं पिछले कुछ दिनों से मिली ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अच्छी तरह से ठीक हो रहा हूं। इसके लिए बेहतरीन चिकित्सा के लिए आभारी हूं। इसके अलावा जल्दी ही मैं मैदान पर वापसी करने के लिए उत्सुक हूं।' जायसवाल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए 3 मैचों में 145 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक भी शामिल था। उसके बाद वह बीमार हो गए।