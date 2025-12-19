यशस्वी जायसवाल ने दी अपनी सेहत की जानकारी, मैदान में वापसी को लेकर दिखाई तत्परता
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में मुंबई क्रिकेट टीम की तरफ से शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि, राजस्थान के खिलाफ मैच के बाद उनके पेट में तेज दर्द होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके पेट में सूजन की समस्या पाई गई। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम की सलाह दी है। अब जायसवाल ने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपनी सेहत की जानकारी दी है।
पोस्ट
जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा?
जायसवाल ने एक्स पर लिखा, 'मैं पिछले कुछ दिनों से मिली ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अच्छी तरह से ठीक हो रहा हूं। इसके लिए बेहतरीन चिकित्सा के लिए आभारी हूं। इसके अलावा जल्दी ही मैं मैदान पर वापसी करने के लिए उत्सुक हूं।' जायसवाल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए 3 मैचों में 145 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक भी शामिल था। उसके बाद वह बीमार हो गए।
करियर
भारत के लिए तीनों प्रारूप में खेल चुके हैं जायसवाल
जायसवाल भारतीय टीम के लिए तीनों प्रारूप (टेस्ट, वनडे और टी-20) में चुके हैं। उन्होंने 28 टेस्ट मैचों में 2,511 रन बनाए, जिसमें 7 शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा 4 वनडे मैचों में उनके नाम पर 171 रन दर्ज हैं। वहीं 23 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में वह 723 रन बना चुके हैं। उनके नाम पर तीनों ही फॉर्मेट में शतक दर्ज हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने पहला शतक जड़ा था।