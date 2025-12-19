रोहित शर्मा समेत ये स्टार खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं होंगे मुंबई टीम का हिस्सा

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने ये साफ कर दिया है कि आगामी विजय हजारे ट्रॉफी की टीम में रोहित शर्मा , सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे के नाम नहीं हैं। हालांकि, इसका यह मतलब ये नहीं है कि ये भारतीय सितारे पूरे टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 24 दिसंबर से होगी। इस बार मुंबई टीम की कप्तानी भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को सौंपी गई है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

चयन MCA ने क्या कहा? MCA के अध्यक्ष संजय पाटिल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि जब भी ये सभी भारतीय खिलाड़ी उपलब्ध होंगे, उन्हें मुंबई टीम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई खिलाड़ी उपलब्ध नहीं है तो उसे टीम में नामित करना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे किसी युवा खिलाड़ी का मौका छिन सकता है। चयन समिति युवाओं को अवसर देने के पक्ष में है और उपलब्धता के आधार पर ही टीम का चयन किया गया है।

BCCI कम से कम 2 मुकाबले खेलने होंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने स्पष्ट किया है कि सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम 2 मैच खेलना है, जब तक वे अनफिट न हों या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब में न हों। भारत की अगली अंतरराष्ट्रीय सीरीज 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे होगी। ऐसे में रोहित के पास इस घरेलू टूर्नामेंट में खेलने का मौका है। 38 वर्षीय रोहित टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं।

Advertisement

बिमारी कब शामिल होंगे यशस्वी? भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी को हाल ही में तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण पुणे में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह बीमारी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान क्रिकेट टीम के खिलाफ मुंबई के आखिरी मुकाबले के बाद सामने आई थी। मुंबई चयन समिति के अध्यक्ष पाटिल ने इसको लेकर बताया कि मेडिकल टीम से फिटनेस की मंजूरी मिलते ही यशस्वी को मुंबई की टीम में शामिल कर लिया जाएगा।

Advertisement

मुकाबले रहाणे नहीं खेलेंगे शुरुआती मैच अजिंक्य रहाणे ने हैमस्ट्रिंग में परेशानी के चलते लीग चरण के शुरुआती मुकाबलों से आराम मांगा है। इस पर संजय पाटिल ने कहा कि रहाणे को हैमस्ट्रिंग की समस्या है, इसलिए वह आराम कर रिकवरी करेंगे और शुरुआती एक-दो मैचों के बाद मुंबई टीम से जुड़ेंगे। वहीं, इस टूर्नामेंट में मुंबई टीम की कप्तानी भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल करेंगे। शार्दुल ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी टीम की कप्तानी की थी।