पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की जीत के बाद WTC की अंक तालिका
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराते हुए सीरीज को 1-1 से बराबरी पर समाप्त किया। जीत के लिए मिले 68 रन के छोटे से लक्ष्य को मेहमान टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। इस जीत के बाद प्रोटियाज टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में फायदा पहुंचा है। आइए तालिका पर एक नजर डालते हैं।
तालिका
दक्षिण अफ्रीका ने WTC 2025-27 में दर्ज की अपनी पहली जीत
दक्षिण अफ्रीका ने मौजूदा WTC चक्र में 1 हार के बाद अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही प्रोटियाज टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की यह 2 मैचों के बाद पहली हार है। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम संयुक्त रूप से चौथे पायदान पर बनी हुई है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान दोनों टीमों के फिलहाल 50 प्रतिशत अंक हैं।
शीर्ष
शीर्ष पर मौजूद हैं ये टीमें
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम शीर्ष स्थान पर मौजूद है। कंगारू टीम ने इस चक्र में अब तक तीनों मैच जीते हैं। दूसरे पायदान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम मौजूद है, जिसने 1 मैच जीता है और उनका 1 मैच ड्रॉ रहा है। भारत ने इस चक्र में अब तक 7 टेस्ट में से 4 में जीत दर्ज की है और सिर्फ 2 में हार (ड्रॉ-1) झेली है। भारतीय टीम फिलहाल 61.90 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद है।
निचली टीमें
निचले पायदान पर मौजूद हैं ये टीमें
वेस्टइंडीज ने मौजूदा WTC चक्र में अब तक 1 भी जीत दर्ज नहीं की है। कैरेबियाई टीम ने WTC 2025-2027 में अब तक अपने सभी पांचों मैच हारे हैं और 8वें स्थान पर बरकरार हैं। 7वें स्थान पर मौजूद बांग्लादेश ने इस चक्र में अब तक 2 मैच खेले हैं, जिसमें से 1 मैच हारा है और 1 मैच ड्रॉ रहा है। छठे स्थान पर मौजूद इंग्लैंड के 43.33 प्रतिशत अंक हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती दक्षिण अफ्रीकी टीम
पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 333 रन बनाए थे। मेजबान टीम से शान मसूद, सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक ने अर्धशतकीय पारियां खेली। आसिफ अफरीदी ने पारी में 6 विकेट लिए। इसके जवाब में प्रोटियाज टीम ने सेनुरन मुथुसामी (89) और कगिसो रबाडा (71) की शानदार पारियों के दम पर 404 रन बना दिए। पाकिस्तानी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 138 रन पर ढेर हो गई। साइमन हार्मर ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए।