वनडे विश्व कप 2025: धीमी ओवर गति के चलते भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर लगा जुर्माना

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अपने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ हार मिली थी। उस शिकस्त के बाद अब भारतीय टीम के लिए एक और बुरी खबर है। दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय टीम पर धीमी ओवर गति के चलते जुर्माना लगाया है। भारतीय टीम निर्धारित समय तक अपने ओवर के पूरे करने में विफल रही थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

जुर्माना मैच फीस का 5 प्रतिशत लगा जुर्माना धीमी ओवर गति के चलते भारतीय टीम पर मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत अपने निर्धारित समय से 1 ओवर पीछे रहा, जिसके बाद मैच रेफरी के मिशेल पेरेरा ने ये कार्रवाई की। बता दें कि यह आरोप मैदानी अंपायर सू रेडफर्न और निमाली परेरा, तीसरे अंपायर किम कॉटन और चौथे अंपायर जैकलीन विलियम्स द्वारा भारत के खिलाफ लगाया गया था।

गलती क्या कहता है ICC का नियम? ICC के नियम के तहत किसी टीम ने तय समय के अंदर जितने ओवर कम फेंके होते हैं उसके टीम के सदस्यों को प्रति ओवर के हिसाब से मैचफीस का 5 प्रतिशत जुर्माने के रूप में देना पड़ता है। ऐसे में अगर भारतीय टीम 2 ओवर पीछे रह जाती तो उस पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगता। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी गलती मानी है जिसके चलते उन पर कोई आधिकारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी है।