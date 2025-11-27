WPL 2026 नीलामी: श्री चरणी को किस टीम ने 1.30 करोड़ रुपये में खरीदा?

करियर

ऐसा रहा है श्री चरणी का टी-20 करियर

श्री चरणी ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 10 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। उनकी औसत 14.80 और इकॉनमी रेट 7.46 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/12 का रहा है। इस खिलाड़ी ने 18 वनडे में 36.65 की औसत से 23 विकेट भी झटके हैं।