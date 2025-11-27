WPL 2026 नीलामी: श्री चरणी को किस टीम ने 1.30 करोड़ रुपये में खरीदा?
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्पिन गेंदबाज श्री चरणी को 1.30 करोड़ रुपये में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने खरीदा है। उन्होंने अपनी बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखी थी। ये खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम का पहले भी हिस्सा रह चुकीं हैं। चरणी हाल ही में वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम की सदस्य रहीं थी। उन्होंने भारत के लिए अपना पहला टी-20 मुकाबला साल 2025 में ही खेला था।
करियर
ऐसा रहा है श्री चरणी का टी-20 करियर
श्री चरणी ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 10 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। उनकी औसत 14.80 और इकॉनमी रेट 7.46 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/12 का रहा है। इस खिलाड़ी ने 18 वनडे में 36.65 की औसत से 23 विकेट भी झटके हैं।
जानकारी
WPL में ऐसा रहा है श्री चरणी का प्रदर्शन
श्री चरणी ने WPL में सिर्फ 2 मुकाबले खेले हैं और इसकी 2 पारियों में 17.57 की औसत से 4 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2/28 की रही है।