WPL 2026: 9 जनवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट, मुंबई और वडोदरा में होंगे सभी मैच 

मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में टूर्नामेंट शुरू होगा। बता दें कि महिलाओं के विश्व कप फाइनल भी नवी मुंबई में खेला गया था। इसके बाद लीग वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में शिफ्ट होगी, जहां 5 फरवरी को फाइनल खेला जाएगा। यह पहली बार है जब WPL जनवरी-फरवरी विंडो में खेली जाएगी। बता दें कि पहले 3 सीजन IPL से ठीक पहले फरवरी-मार्च में खेले गए थे।

विंडो

इस बार जनवरी-फरवरी में क्यों होगा टूर्नामेंट?

पिछले साल, WPL फरवरी-मार्च में खेला गया था, लेकिन इस बार जनवर-फरवरी में इसकी विंडो तय कर दी गई है। दरअसल, पुरुषों का टी-20 विश्व कप 2026 को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं जनवरी को लेकर क्रिकेट खेलने वाले देशों में WPL के लिए संभावित स्थायी विंडो के रूप में सहमति दी गई है ताकि अन्य लीगों और ICC फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (FTP) के बीच मैचों में टकराव न हो सके।