WPL 2026 नीलामी: राधा यादव को RCB ने 65 लाख रुपये में खरीदा 

करियर

ऐसा रहा है राधा का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर

राधा ने भारतीय महिला टीम के लिए अब तक 89 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 86 पारियों में उन्होंने 19.09 की औसत से 103 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 2 बार 4 विकेट हॉल भी लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/23 का रहा है। बाएं हाथ की इस स्पिन गेंदबाज ने भारत के लिए 14 वनडे मुकाबले भी खेले हैं और 13 विकेट चटकाए हैं।