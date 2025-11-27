WPL 2026 नीलामी: राधा यादव को RCB ने 65 लाख रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी राधा यादव को 65 लाख रुपये में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने खरीदा है। भारत की इस खिलाड़ी ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये तय किया हुआ था। राधा WPL के अलावा बिग बैश लीग (BBL) में भी खेल चुकीं हैं। हाल ही में ये खिलाड़ी वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम की सदस्य भी रहीं थीं।
करियर
ऐसा रहा है राधा का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
राधा ने भारतीय महिला टीम के लिए अब तक 89 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 86 पारियों में उन्होंने 19.09 की औसत से 103 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 2 बार 4 विकेट हॉल भी लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/23 का रहा है। बाएं हाथ की इस स्पिन गेंदबाज ने भारत के लिए 14 वनडे मुकाबले भी खेले हैं और 13 विकेट चटकाए हैं।
जानकारी
ऐसा रहा है राधा का WPL करियर
राधा दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए WPL में खेल चुकीं हैं। उन्होंने 20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 19 पारियों में 27.57 की औसत से 14 विकेट लिए हैं। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/20 का रहा है।