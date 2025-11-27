LOADING...
WPL 2026 नीलामी: स्नेह राणा को दिल्ली कैपिटल्स ने 50 लाख रुपये में खरीदा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर स्नेह राणा को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 50 लाख रुपये में खरीदा है। उन्होंने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा था। वह पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेली थी। WPL 2025 में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, जिसके बाद RCB ने नीलामी से पहले उन्हें रिलीज कर दिया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

WPL 2025 में राणा ने 5 मैच खेले थे, जिसमें बल्लेबाजी में उन्होंने 27 रन बनाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 6 विकेट अपने नाम किए थे। वह WPL में RCB से पहले गुजरात जायंट्स (GG) से भी खेल चुकी हैं। उन्होंने अपने WPL करियर में अब तक 17 मैचों में सिर्फ 74 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 35.33 की औसत के साथ 12 विकेट लिए हैं।

राणा ने भारत की ओर से अब तक 29 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 24.41 की औसत के साथ 24 विकेट लिए हैं। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 7 से कम रही है। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 14 पारियों में 12.66 की औसत के साथ 76 रन बनाए हैं। वह भारतीय टीम से 4 टेस्ट और 44 वनडे मैच भी खेल चुकी हैं।