पिछले सीजन में RCB से खेली थी राणा तस्वीर: एक्स/@WPL)

WPL 2026 नीलामी: स्नेह राणा को दिल्ली कैपिटल्स ने 50 लाख रुपये में खरीदा

लेखन अंकित पसबोला 04:43 pm Nov 27, 202504:43 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर स्नेह राणा को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 50 लाख रुपये में खरीदा है। उन्होंने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा था। वह पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेली थी। WPL 2025 में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, जिसके बाद RCB ने नीलामी से पहले उन्हें रिलीज कर दिया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।