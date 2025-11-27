WPL 2026 नीलामी: प्रतिका रावल को किस टीम ने 50 लाख रुपये में खरीदा?

प्रतिका ने अब तक सिर्फ वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया है। उन्होंने 24 मुकाबले खेले हैं और इसकी 23 पारियों में 50.45 की उम्दा औसत के साथ 1,110 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 154 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने अपना पहला वनडे साल 2024 में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ था।

कमाल

विश्व कप में किया था शानदार प्रदर्शन

प्रतिका ने अपने पहली ही वनडे विश्व कप में चोट लगने से पहले कमाल का प्रदर्शन किया था। भारतीय टीम से पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने विश्व कप 2025 की 6 पारियों में 51.33 की औसत और 77.77 की स्ट्राइक रेट के साथ 308 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 1 ही अर्धशतक भी लगाया था। उन्होंने अपनी 23वीं वनडे पारी में 1,000 रन भी पूरे किए थे।