WPL 2026 नीलामी: साइका इशाक को 30 लाख रुपये में मुंबई इंडियंस ने खरीदा
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्पिन गेंदबाज साइका इशाक को 30 लाख रुपये में मुंबई इंडियंस (MI) ने खरीदा है। भारत की इस खिलाड़ी ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये तय किया हुआ था। साइका MI की टीम का पहले भी हिस्सा रह चुकी हैं। इस खिलाड़ी ने भारत के लिए सिर्फ 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और 5 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/22 का रहा है।
करियर
WPL में ऐसा रहा है इशाक का प्रदर्शन
इशाक ने WPL में अब तक 22 मुकाबले खेले हैं। इसकी 22 पारियों में उन्होंने 20.68 की औसत से 25 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.62 की रही है। इस खिलाड़ी ने 1 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/11 का रहा है। उन्होंने भारत के लिए सिर्फ 1 वनडे मुकाबला खेला है। WPL 2023 में इस खिलाड़ी ने 10 मुकाबलों में 15 विकेट चटकाए थे।
ट्विटर पोस्ट
साइका इशाक अपनी पुरानी टीम का हिस्सा बन गईं हैं
🚨 आली रे 🚨— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2025
Saika Ishaque | 🇮🇳
₹30 Lakhs#TATAWPLAuction #MumbaiIndians