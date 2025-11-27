WPL 2026 नीलामी: साइका इशाक को 30 लाख रुपये में मुंबई इंडियंस ने खरीदा 

करियर

WPL में ऐसा रहा है इशाक का प्रदर्शन

इशाक ने WPL में अब तक 22 मुकाबले खेले हैं। इसकी 22 पारियों में उन्होंने 20.68 की औसत से 25 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.62 की रही है। इस खिलाड़ी ने 1 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/11 का रहा है। उन्होंने भारत के लिए सिर्फ 1 वनडे मुकाबला खेला है। WPL 2023 में इस खिलाड़ी ने 10 मुकाबलों में 15 विकेट चटकाए थे।