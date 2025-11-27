WPL 2026 नीलामी: विश्व कप फाइनल में शतक जड़ने वाली लौरा वोल्वार्ड्ट को DC ने खरीदा 

WPL 2026 नीलामी: विश्व कप फाइनल में शतक जड़ने वाली लौरा वोल्वार्ड्ट को DC ने खरीदा
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी और कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट को 1.10 करोड़ रुपये में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने खरीदा है। इस खिलाड़ी ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये तय किया हुआ था। वोल्वार्ड्ट अभी कमाल की फॉर्म में चल रहीं हैं। उन्होंने वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल में शतक जड़े थे। हालांकि, उनकी टीम विश्व कप का खिताब अपने नाम नहीं कर पाई।
करियर
ऐसा रहा है वोल्वार्ड्ट का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
वोल्वार्ड्ट ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2016 में आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 83 मुकाबले खेले हैं और इसकी 77 पारियों में 34.80 की औसत से 2,088 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 12 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 102 रन रहा है। वोल्वार्ड्ट ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 115.10 की स्ट्राइक रेट बल्लेबाजी की है।
जानकारी
ऐसा रहा है वोल्वार्ड्ट का WPL करियर
वोल्वार्ड्ट गुजरात जायंट्स (GG) की टीम का हिस्सा रहीं हैं। उन्होंने 13 मैच की 13 पारियों में 26.30 की औसत से 342 रन बना चुकी हैं। उन्होंने 3 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 76 रन रहा है। उनकी स्ट्राइक रेट 125.73 की रही है।