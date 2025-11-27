WPL 2026 नीलामी: विश्व कप फाइनल में शतक जड़ने वाली लौरा वोल्वार्ड्ट को DC ने खरीदा 

करियर

ऐसा रहा है वोल्वार्ड्ट का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर

वोल्वार्ड्ट ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2016 में आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 83 मुकाबले खेले हैं और इसकी 77 पारियों में 34.80 की औसत से 2,088 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 12 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 102 रन रहा है। वोल्वार्ड्ट ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 115.10 की स्ट्राइक रेट बल्लेबाजी की है।