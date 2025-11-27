WPL 2026 नीलामी: क्रांति गौड़ को यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख रुपये में खरीदा, जानिए आंकड़े 

करियर

ऐसा रहा है क्रांति का टी-20 करियर

क्रांति भारत के लिए अब तक सिर्फ 1 टी-20 मुकाबला खेल पाईं हैं। इस दौरान वह एक भी विकेट लेने में सफल नहीं हो पाईं। WPL में इस खिलाड़ी ने 8 मुकाबले खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 34.66 की औसत से 6 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/25 का रहा है। क्रांति घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश के लिए खेलती हैं।