WPL 2026 नीलामी: क्रांति गौड़ को यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख रुपये में खरीदा, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख रुपये में खरीदा है। इस खिलाड़ी ने अपना बेस प्राइस भी 50 लाख रुपये तय किया था। वह WPL में यूपी वॉरियर्स (UPW) के लिए पहले भी खेल चुकी हैं। क्रांति हाल ही में वनडे विश्व कप जीतने वाली टीम की सदस्य थी। उन्होंने साल 2025 में भारतीय टीम के लिए अपना पहला टी-20 मैच खेला था।
करियर
ऐसा रहा है क्रांति का टी-20 करियर
क्रांति भारत के लिए अब तक सिर्फ 1 टी-20 मुकाबला खेल पाईं हैं। इस दौरान वह एक भी विकेट लेने में सफल नहीं हो पाईं। WPL में इस खिलाड़ी ने 8 मुकाबले खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 34.66 की औसत से 6 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/25 का रहा है। क्रांति घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश के लिए खेलती हैं।
ट्विटर पोस्ट
क्रांति अब यूपी की टीम का हिस्सा हैं
Gaud's plan 🤞— UP Warriorz (@UPWarriorz) November 27, 2025
Welcome back, Kranti 💛#UPWarriorz #UttarDega #TATAWPL #TATAWPLAuction pic.twitter.com/zqFYCOraz8