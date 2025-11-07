WPL 2026: यूपी वारियर्स ने दीप्ति शर्मा को टीम से क्यों रिलीज किया? 

महिला वनडे विश्व कप में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहीं ऑलराउंडर खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को हाल ही में उनकी विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की टीम यूपी वारियर्स ने रिलीज कर दिया है। दीप्ति ने भारत की विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतक के साथ 5 विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई थी। खास बात यह है कि दीप्ति को WPL 2024 में भी 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया था।

नीलामी दीप्ति को रिलीज किए जाने पर कोच अभिषेक नायर ने क्या कहा? WPL 2026 की नीलामी से पहले सभी टीमों ने अपनी रिटेंशन सूची जारी कर दी है। यूपी वारियर्स के कोच अभिषेक नायर ने दीप्ति को रिलीज करने के फैसले पर कहा, "फ्रेंचाइजी का उद्देश्य नए सिरे से शुरुआत करना था। हमारे पास नीलामी में अधिक से अधिक पर्स राशि चाहिए थी ताकि न सिर्फ खिताब जीतने वाले संभावित खिलाड़ियों को खरीदा जा सके, बल्कि कुछ पुराने खिलाड़ियों को भी नीलामी में दोबारा जोड़ा जा सके।"

नियम ये हैं रिटेंशन के नियम WPL रिटेंशन नियमों के अनुसार कोई भी फ्रेंचाइजी अधिकतम 3 कैप्ड भारतीय खिलाड़ी, 2 विदेशी खिलाड़ी और 2 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी को अपने साथ रख सकती है। यदि कोई टीम 5 खिलाड़ियों को रिटेन करती है तो उनमें कम से कम एक अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी जरूरी है। रिटेन खिलाड़ी 1 के लिए 3.5 करोड़, खिलाड़ी 2 के लिए 2.5 करोड़, खिलाड़ी 3 के लिए 1.75 करोड़, खिलाड़ी 4 के लिए 1 करोड़ और खिलाड़ी 5 के लिए 50 लाख रुपये।

विश्व कप विश्व कप में कमाल का रहा दीप्ति का प्रदर्शन दीप्ति वनडे विश्व कप 2025 के संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज साबित हुईं थी। उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से कई स्टार बल्लेबाजों को परेशान किया था। उन्होंने 9 पारियों में 20.40 की औसत के साथ कुल 22 विकेट लिए। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 6 से कम (5.52) रही। दीप्ति महिला विश्व कप इतिहास में पहली खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने एक संस्करण में 200 से ज्यादा रन और 20 से अधिक विकेट लिए चटकाए थे।