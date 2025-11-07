रविचंद्रन अश्विन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन दो खिलाड़ियों को बताया भारत की सबसे बड़ी ताकत

बयान अश्विन ने क्या दिया बयान? अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "अगर किसी भी टीम को भारत में टी-20 विश्व कप जीतना है, तो उसे दो चीजों में महारत हासिल करनी होगी। मैं अब तक कह रहा था कि बुमराह को संभालना बेहद जरूरी है, लेकिन मैं अब कहूंगा कि जिस तरह से मैंने वरुण को टिम डेविड का मुकाबला करते देखा है, मुझे लगता है कि अगर टीमों को भारत से जीतना है तो उन्हें अभिषेक और वरुण का तोड़ निकालना ही होगा।"

रणनीति अभिषेक के खिलाफ शॉर्ट बॉल रणनीति अपना सकती है टीमें अश्विन ने यह भी अनुमान लगाया कि टी-20 विश्व कप में टीमें अभिषेक के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की शॉर्ट बॉल रणनीति अपना सकती हैं। उन्होंने कहा, "अभिषेक के खिलाफ वे इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया द्वारा उनके खिलाफ अपनाई गई रणनीति को देखेंगे और उसे अपनाएंगे। जो भी टीम विश्व कप के लिए भारत आने वाली हैं, वह टूर्नामेंट में बढ़त हासिल करने के लिए वरुण के खिलाफ भी इसी तरह की तैयारी करने में जुटी होंगी।"

प्रदर्शन कैसा रहा है अभिषेक और वरुण का टी-20 करियर? अभिषेक ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 28 मैच खेले हैं, जिसकी 27 पारियों में 36.62 की औसत और 189.82 की स्ट्राइक रेट से 989 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 135 रन का रहा है। इसी तरह वरुण ने 28 मैचों में 15.68 की औसत और 6.88 की इकॉनमी से 45 विकेट अपने नाम किए हैं। वह 2 बार 5 विकेट हॉल भी हासिल कर चुके हैं।