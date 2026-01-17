WPL 2026: यूपी वारियर्स ने मुंबई इंडियंस को 22 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 10वें मुकाबले में यूपी वारियर्स (UPW) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 22 रन से हराते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। वहीं, MI को लगातार दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। MI को दोनों मुकाबलों में UPW के खिलाफ ही हार मिली है। मैच में UPW ने MI को 188 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे वो हासिल नहीं कर पाईं। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में MI ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। UPW के लिए मेग लैनिंग (70) और फीबी लिचफील्ड (61) ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलीं। इसके दम पर UPW ने 187/8 का स्कोर बनाया। जवाब में MI के 5 बल्लेबाज सिर्फ 69 रन पर पवेलियन में थे। यहां से अमनजोत कौर (41) और अमेलिया केर (49) ने शानदार पारियां खेलीं। हालांकि, वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाईं। MI की टीम 165/6 का स्कोर ही बना पाई।

पारी ऐसी रही लिचफील्ड और लैंनिग की पारी लिचफील्ड ने 37 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 164.86 की रही। लैंनिग ने 45 गेंदों का सामना किया और 70 रन की पारी खेली। उनके बल्ले से 11 चौके और 2 छक्के निकले उनकी स्ट्राइक रेट 155.56 की रही। दोनों खिलाड़ियों ने तीसरे विकेट के लिए 74 गेंदों में 119 रन की साझेदारी निभाई। लैंनिग 11 अर्धशतक लगाने वाली WPL की पहली बल्लेबाज बनी।

करियर लैंनिग और लिचफील्ड के WPL करियर पर एक नजर लैंनिग ने 32 मुकाबले खेले हैं और इसकी 32 पारियों में 39.48 की औसत से 1,145 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 126.37 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92 रन रहा है। लिचफील्ड ने WPL में अब तक 19 मुकाबले खेले हैं। इसकी 19 पारियों में 22.77 की औसत से 410 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 134.86 की है। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 78 रन रहा है।

