पिछले सीजन में गुजरात से खेली थी लिचफील्ड (तस्वीर: एक्स/@wplt20)

WPL 2026 नीलामी: फीबी लिचफील्ड को यूपी वारियर्स ने 1.20 करोड़ रुपये में खरीदा

लेखन अंकित पसबोला 04:25 pm Nov 27, 202504:25 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में फीबी लिचफील्ड को यूपी वारियर्स (UPW) ने 1.20 करोड़ रुपये में खरीदा। ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पिछले सीजन में गुजरात जायंट्स (GG) की टीम से खेली थी। WPL 2025 में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, जिसके बाद उन्हें टीम ने रिलीज कर दिया था। लिचफील्ड अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं और WPL के अलावा भी अन्य टी-20 लीग का अनुभव रखती हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।