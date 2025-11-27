WPL 2026 नीलामी: फीबी लिचफील्ड को यूपी वारियर्स ने 1.20 करोड़ रुपये में खरीदा 

WPL 2026 नीलामी: फीबी लिचफील्ड को यूपी वारियर्स ने 1.20 करोड़ रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में फीबी लिचफील्ड को यूपी वारियर्स (UPW) ने 1.20 करोड़ रुपये में खरीदा। ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पिछले सीजन में गुजरात जायंट्स (GG) की टीम से खेली थी। WPL 2025 में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, जिसके बाद उन्हें टीम ने रिलीज कर दिया था। लिचफील्ड अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं और WPL के अलावा भी अन्य टी-20 लीग का अनुभव रखती हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
WPL
WPL 2025 में लिचफील्ड ने किया था निराश
लिचफील्ड ने WPL 2025 में 6 मैच खेले थे, जिसकी 6 ही पारियों में उन्होंने 18.20 की औसत के साथ सिर्फ 91 रन बनाए थे। वह 1 भी अर्धशतक नहीं लगा सकी थी। उन्होंने WPL में अब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। अपने WPL करियर में उन्होंने 14 मैचों की 14 ही पारियों में 15.30 की औसत और 114.36 की स्ट्राइक रेट के साथ 199 रन बनाए हैं।
टी-20
शानदार रहा है लिचफील्ड का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
लिचफील्ड ने अब तक 27 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 22 पारियों में उन्होंने 31.42 की औसत और 140.1 की स्ट्राइक रेट के साथ 440 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए है। अपने वनडे करियर में उन्होंने 36 मैचों में 41.51 की औसत और 88.39 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,287 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 3 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं।