WPL 2026: MI ने RCB को हराते हुए अपनी तीसरी जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा इस तरह से जीती MI की टीम MI से पारी की शुरुआत करने आई हैली मैथ्यूज ने अर्धशतक (56) लगाया। उनके बाद साइवर-ब्रंट ने शतक लगाते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में RCB ने सिर्फ 31 रन तक ही अपने 5 विकेट गंवा दिए। लगातार गिर रहे विकेटों के बीच ऋचा घोष (90) और नादिन डी क्लर्क (28) ने संघर्ष किया, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। RCB की टीम 184/9 का स्कोर ही बना सकी।

शतक WPL में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बनी साइवर-ब्रंट वडोदरा स्टेडियम में MI ने जब 16 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब साइवर-ब्रंट क्रीज पर आई। उन्होंने इस सीजन में अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इस इंग्लिश बल्लेबाज ने RCB के गेंदबाजों के खिलाफ अच्छी रन गति से बल्लेबाजी की और पारी के आखिरी ओवर के दौरान शतक पूरा किया। उन्होंने मैथ्यूज के साथ मिलकर 131 रन की साझेदारी की। वह 57 गेंदों पर 100 रन बनाकर नाबाद रही।

Advertisement

उपलब्धि 3 सीजन में 300+ रन वाली पहली बल्लेबाज WPL 2026 में साइवर-ब्रंट ने 6 पारियों में 79.75 की औसत और 154.85 की स्ट्राइक रेट के साथ 319 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक भी लगाए। वह WPL के 3 सीजन में 300 रन का आंकड़ा छूने वाली पहली बल्लेबाज बनी। इससे पहले उन्होंने WPL 2022-23 में 66.40 की औसत के साथ 332 रन बनाए थे। WPL 2024-25 में उन्होंने 65.37 की औसत से 523 रन बनाए थे।

Advertisement

हैली मैथ्यूज हैली मैथ्यूज ने किया ऑलराउंड प्रदर्शन हैली मैथ्यूज ने 39 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 56 रन बनाए। यह उनके WPL करियर का कुल छठा और मौजूदा सीजन का पहला अर्धशतक रहा। उन्होंने 33 मैचों में 26.90 की औसत और 122.47 की स्ट्राइक रेट के साथ 861 रन बनाए हैं। इस बीच नाबाद 77 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। गेंदबाजी में उन्होंने 2 ओवर में 10 रन देते हुए 3 विकेट लिए।

ऋचा घोष ऋचा घोष ने खेली 90 रन की पारी RCB ने जब 31 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब घोष क्रीज पर आई। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने लगातार गिर रहे विकेटों के बीच संघर्ष जारी रखा। उन्होंने डी क्लर्क (28) एक साथ मिलकर 42 रन और अरुंधति रेड्डी (14) के साथ 52 रन की साझेदारी की। वह 50 गेंदों में 90 रन बनाकर आउट हुई। अपनी पारी में उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के लगाए।