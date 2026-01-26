RCB बनाम MI: नैट साइवर-ब्रंट ने रचा इतिहास, WPL में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बनी 

इस समय खेली जा रही विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) की नैट साइवर-ब्रंट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ बेहतरीन शतकीय पारी (100*) खेली। वह WPL के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बनी। अपनी इस पारी के साथ ही वह WPL इतिहास में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाली खिलाड़ी बनी। इस बीच उन्होंने हेले मैथ्यूज के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी निभाई। आइए साइवर-ब्रंट की पारी पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही साइवर-ब्रंट की पारी वडोदरा स्टेडियम में MI ने जब 16 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब साइवर-ब्रंट क्रीज पर आई। उन्होंने इस सीजन में अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इस इंग्लिश बल्लेबाज ने RCB के गेंदबाजों के खिलाफ अच्छी रन गति से बल्लेबाजी की और पारी के आखिरी ओवर के दौरान शतक पूरा किया। उन्होंने मैथ्यूज के साथ मिलकर 131 रन की साझेदारी की। वह 57 गेंदों पर 100 रन बनाकर नाबाद रही।

आंकड़े WPL में नैट साइवर-ब्रंट ने बनाए सर्वाधिक 50+ स्कोर नैट साइवर-ब्रंट WPL में सर्वाधिक बार 50+ रन के स्कोर बनाने वाली खिलाड़ी बनी। उन्होंने अपने WPL करियर में 11 अर्धशतक और 1 शतक लगाया है। उनके बाद यूपी वारियर्स की मेग लैनिंग ने 11 अर्धशतक लगाए हुए हैं। नैट साइवर-ब्रंट ने अपने WPL करियर में अब तक 1,300 से अधिक रन बनाए हुए हैं। उन्होंने अपने सभी मैच MI से खेले हैं। वह लीग इतिहास में सर्वाधिक रन वाली बल्लेबाज हैं।

कारनामा 3 सीजन में 300+ रन वाली पहली बल्लेबाज WPL 2026 में साइवर-ब्रंट ने 6 पारियों में 79.75 की औसत और 154.85 की स्ट्राइक रेट के साथ 319 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक भी लगाए। वह WPL के 3 सीजन में 300 रन का आंकड़ा छूने वाली पहली बल्लेबाज बनी। इससे पहले उन्होंने WPL 2022-23 में 66.40 की औसत के साथ 332 रन बनाए थे। WPL 2024-25 में उन्होंने 65.37 की औसत से 523 रन बनाए थे।

