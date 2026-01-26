WPL 2026: ऋचा घोष ने MI के खिलाफ बनाए 90 रन, जानिए उनके आंकड़े

LOADING...
ऋचा घोष ने MI के खिलाफ बनाए 90 रन (तस्वीर: एक्स/@wplt20)

लेखन अंकित पसबोला
Jan 26, 2026
11:26 pm
क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 16वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 15 रन से हराया। वडोदरा में हुए मैच में जीत के लिए मिले 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB की टीम 184/9 का स्कोर ही बना सकी। RCB की ओर से ऋचा घोष ने 90 रन की पारी खेली। यह उनके WPL करियर का 5वां अर्धशतक साबित हुआ। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

ऋचा घोष ने खेली संघर्षपूर्ण पारी 

RCB ने जब 31 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब घोष क्रीज पर आई। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने लगातार गिर रहे विकेटों के बीच संघर्ष जारी रखा। उन्होंने डी क्लर्क (28) एक साथ मिलकर 42 रन और अरुंधति रेड्डी (14) के साथ 52 रन की साझेदारी की। वह 50 गेंदों में 90 रन बनाकर आउट हुई। अपनी पारी में उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के लगाए।

ट्विटर पोस्ट

ऋचा घोष ने लगाया अर्धशतक 

आंकड़े 

ऋचा घोष ने WPL में अपना 5वां अर्धशतक लगाया 

घोष ने WPL में अपना सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया। उन्होंने अब तक 33 मैचों की 31 पारियों में 36.72 की औसत और 152.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 808 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 5 अर्धशतक लगाए। WPL के मौजूदा सीजन में उन्होंने 7 पारियों में 153.78 की स्ट्राइक रेट के साथ 183 रन बनाए। उन्होंने अब सभी मुकाबले RCB की ओर से खेले हैं।

लेखा-जोखा 

इस तरह से जीती MI की टीम 

MI से पारी की शुरुआत करने आई हैली मैथ्यूज ने अर्धशतक (56) लगाया। उनके बाद साइवर-ब्रंट ने शतक (100*) लगाते हुए टीम को 199/4 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में RCB ने सिर्फ 31 रन तक ही अपने 5 विकेट गंवा दिए। लगातार गिर रहे विकेटों के बीच घोष (90) और नादिन डी क्लर्क (28) ने संघर्ष किया, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। RCB की टीम 184/9 का स्कोर ही बना सकी।

