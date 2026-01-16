WPL 2026: RCB को लगातार तीसरे मुकाबले में मिली जीत, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में GG ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एक समय RCB के 4 बल्लेबाज 43 रन पर पवेलियन लौट गए थे। यहां से राधा यादव (66) और ऋचा घोष (44) ने शानदार साझेदारी कर टीम का स्कोर 182/7 तक ले गए। जवाब में GG के लिए भारती फूलमाली (39) ने ताबड़तोड़ रन तो बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाईं। टीम 150 का स्कोर ही बना पाई। श्रेयंका पाटिल ने 5 विकेट चटकाए।

अर्धशतक राधा ने जड़ा WPL करियर का पहला अर्धशतक राधा ने मैच में 47 गेंदों का सामना किया और 66 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 140.43 की रही। ये उनके WPL करियर का पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 36 गेंदों में पूरा किया। ऋचा के साथ इस खिलाड़ी ने 66 गेंदों में 105 रन की साझेदारी निभाई। राधा ने WPL में अब तक 23 मुकाबले खेले हैं और इसकी 11 पारियों में 141 रन बनाने में सफल रहीं हैं।

विकेट सोफी डिवाइन ने चटकाए 3 विकेट सोफी डिवाइन ने GG के लिए 4 ओवर गेंदबाजी की और 31 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इसी के साथ डिवाइन इस संस्करण में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं। उन्होंने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं और इसकी 4 पारियों में 17 की औसत से 8 विकेट चटकाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स (DC) की नंदिनी शर्मा और RCB की श्रेयंका ने भी 8-8 विकेट अपने नाम किए हैं। े

RCB RCB के गेंदबाजों ने किया कमाल RCB की सभी गेंदबाजों ने मैच में कमाल का प्रदर्शन लॉरेन बेल ने 4 ओवर में सिर्फ 29 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 7.20 की रही। वहीं, श्रेयंका ने पहली बार WPL में 5 विकेट हॉल लिया। उन्होंने 3.5 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 6 की रही। राधा ने 2 ओवर में 9 रन खर्च किए। अरुंधति रेड्डी और नादिन डी क्लर्क को 1-1 सफलता मिली।