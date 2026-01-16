WPL 2026: RCB को लगातार तीसरे मुकाबले में मिली जीत, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 9वें मुकाबले में रॉयल चैलेजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात जायंट्स (GG) को 32 रन से हरा दिया। इसी के साथ RCB को इस संस्करण लगातार तीसरी जीत मिली है। GG ने अब तक 2 मुकाबले जीते हैं और उसे इतने ही मैच में हार का सामना करना पड़ा है। पिछले मैच में उसे मुंबई इंडियंस (MI) ने हराया था। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
मैच में GG ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एक समय RCB के 4 बल्लेबाज 43 रन पर पवेलियन लौट गए थे। यहां से राधा यादव (66) और ऋचा घोष (44) ने शानदार साझेदारी कर टीम का स्कोर 182/7 तक ले गए। जवाब में GG के लिए भारती फूलमाली (39) ने ताबड़तोड़ रन तो बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाईं। टीम 150 का स्कोर ही बना पाई। श्रेयंका पाटिल ने 5 विकेट चटकाए।
अर्धशतक
राधा ने जड़ा WPL करियर का पहला अर्धशतक
राधा ने मैच में 47 गेंदों का सामना किया और 66 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 140.43 की रही। ये उनके WPL करियर का पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 36 गेंदों में पूरा किया। ऋचा के साथ इस खिलाड़ी ने 66 गेंदों में 105 रन की साझेदारी निभाई। राधा ने WPL में अब तक 23 मुकाबले खेले हैं और इसकी 11 पारियों में 141 रन बनाने में सफल रहीं हैं।
विकेट
सोफी डिवाइन ने चटकाए 3 विकेट
सोफी डिवाइन ने GG के लिए 4 ओवर गेंदबाजी की और 31 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इसी के साथ डिवाइन इस संस्करण में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं। उन्होंने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं और इसकी 4 पारियों में 17 की औसत से 8 विकेट चटकाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स (DC) की नंदिनी शर्मा और RCB की श्रेयंका ने भी 8-8 विकेट अपने नाम किए हैं। े
RCB
RCB के गेंदबाजों ने किया कमाल
RCB की सभी गेंदबाजों ने मैच में कमाल का प्रदर्शन लॉरेन बेल ने 4 ओवर में सिर्फ 29 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 7.20 की रही। वहीं, श्रेयंका ने पहली बार WPL में 5 विकेट हॉल लिया। उन्होंने 3.5 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 6 की रही। राधा ने 2 ओवर में 9 रन खर्च किए। अरुंधति रेड्डी और नादिन डी क्लर्क को 1-1 सफलता मिली।
हॉल
इन खिलाड़ियों ने WPL में लिए हैं 5 विकेट हॉल
श्रेयंका से पहले नंदनी शर्मा (5/33 बनाम GG), अमेलिया केर (5/38 बनाम UPW), एलिस पेरी (6/15 बनाम MI), आशा सोभना (5/22 बनाम UPW), मारिजैन कप्प (5/15 बनाम GG), किम गार्थ (5/36 बनाम UPW) और तारा नॉरिस (5/29 बनाम RCB) ने WPL में 5 विकेट हॉल लिए हैं। श्रेयंका ने RCB के लिए अब तक 18 मैचों में गेंदबाजी करते हुए 16.81 की औसत से 27 विकेट चटकाने में सफल रहीं हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल भी लिया है।