WPL 2026: RCB को मिली लगातार चौथे मुकाबले में जीत, स्मृति मंधाना ने बनाए 96 रन

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में RCB ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। उनका यह फैसला सही साबित हुआ और एक समय DC के 4 बल्लेबाज सिर्फ 10 रन पर पवेलियन में थे। टीम के लिए सबसे बड़ी 62 रनों की पारी शफाली वर्मा ने खेली। RCB के लिए लॉरेन बेल और सायली सतघरे ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में स्मृति मंधाना (96) और जॉर्जिया वोल (54*) की शानदार पारियों को दम पर RCB को जीत मिल गई।

अर्धशतक शफाली ने जड़ा WPL करियर का 7वां अर्धशतक शफाली ने मैच में 41 गेंदों का सामना किया और 62 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 151.22 की रही। यह उनके WPL करियर का 7वां और इस संस्करण का पहला अर्धशतक रहा। उन्होंने अब तक WPL में 31 मुकाबले खेले हैं और इसकी 31 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 35.17 की औसत से 985 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84 रन रहा है।

गेंदबाजी कमाल की रही RCB की गेंदबाजी RCB के लिए बेल ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 6.50 की रही। वहीं, शयाली ने 3 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। श्रेयंका पाटिल थोड़ी महंगी साबित हुईं और 3 ओवर में 44 रन खर्च कर दिए। उन्हें और राधा यादव को सफलता नहीं मिली। नादीन डे क्लर्क ने 1 विकेट लिया। प्रेमा रावत ने 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट लिए।

शतक मंधाना ने खेली धमाकेदार पारी मंधाना ने मैच में 61 गेंदों का सामना किया और 96 रन बनाए। उनके बल्ले से 13 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 157.38 की रही। ये उनके WPL करियर का 5वां और इस संस्करण का पहला अर्धशतक रहा। वह WPL इतिहास का पहला शतक नहीं लगा पाईं। उन्होंने इस टूर्नामेंट का संयुक्त रूप से दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। इस संस्करण मंधाना ने 4 मैच खेले हैं और 55.33 की औसत से 166 रन बनाए हैं।

दूसरा WPL इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी पारी मंधाना की यह पारी WPL इतिहास का संयुक्त दूसरा सवोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है। इस लीग का सर्वोच्च स्कोर संयुक्त रूप से सोफी डिवाइन (99 बनाम GG, 2023) और जॉर्जिया वोल (99* बनाम RCB, 2025) के नाम दर्ज हैं। दूसरे नंबर के लिए मंधाना ने एलिसा हीली (96* बनाम RCB, 2023) और बेथ मूनी (96* बनाम UPW, 2025) की बराबरी की है। तीसरे नंबर पर डिवाइन (95 बनाम DC, 2026) और हरमनप्रीत कौर (95* बनाम GG, 2024) हैं।