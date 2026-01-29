RCB बनाम UPW: दीप्ति शर्मा ने अपने WPL करियर का चौथा अर्धशतक लगाया

इस समय खेली जा रही विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 18वें मैच में यूपी वारियर्स (UPW) की दीप्ति शर्मा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अर्धशतक (55) लगाया। यह उनके WPL करियर का चौथा और मौजूदा सीजन में पहला अर्धशतक साबित हुआ। उनकी पारी की मदद से UPW ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाए। आइए दीप्ति की पारी के बारे में जानते हैं।

पारी ऐसी रही दीप्ति की पारी UPW से पारी की शुरुआत करने आई दीप्ति ने कप्तान मेग लैनिंग के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी की। भारतीय ऑलराउंडर ने RCB के गेंदबाजों के खिलाफ डटकर बल्लेबाजी की और 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने 43 गेंदों पर 55 रन बनाए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया। उनकी साथी बल्लेबाज लैनिंग 41 रन बनाकर आउट हुई।

जानकारी मौजूदा सीजन में दीप्ति का बल्लेबाजी में प्रदर्शन दीप्ति ने WPL 2026 में 7 मैचों की 6 पारियों में 21.40 की औसत और 117.58 की स्ट्राइक रेट से 107 रन रहा है। उनके पिछले 3 स्कोर क्रमशः 55, 4 और 0 रन रहे।

आंकड़े ऐसा है दीप्ति का WPL करियर अब तक दीप्ति ने WPL के 32 मैचों की 30 पारियों में 27.90 की औसत और 117.85 की स्ट्राइक रेट से 614 रन बनाए हैं, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं। इस बीच उनका सर्वोच्च स्कोर 88* रन रहा है। दूसरी तरफ गेंदबाजी में 30+ विकेट ले चुकी हैं। यह भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी अभी तक खेले गए पहले WPL संस्करण में UPW से ही खेली हैं। पिछले सीजन में उन्होंने बल्लेबाजी में 122 रन और गेंदबाजी में 8 विकेट लिए थे।

