WPL 2026: फीबी लिचफील्ड और मेग लैनिंग ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जड़े अर्धशक, जानिए आंकड़े 

पारी ऐसी रही लिचफील्ड और लैंनिग की पारी लिचफील्ड ने 37 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 164.86 की रही। लैंनिग ने 45 गेंदों का सामना किया और 70 रन की पारी खेली। उनके बल्ले से 11 चौके और 2 छक्के निकले उनकी स्ट्राइक रेट 155.56 की रही। दोनों खिलाड़ियों ने तीसरे विकेट के लिए 74 गेंदों में 119 रन की साझेदारी निभाई। टीम को पहला झटका सिर्फ 5 रन पर लग गया था।

करियर ऐसा रहा है लैनिंग का WPL करियर लैंनिग ने 32 मुकाबले खेले हैं और इसकी 32 पारियों में 39.48 की शानदार औसत के साथ 1,145 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 126.37 की रही है। उनके बल्ले से 11 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92 रन रहा है। इस संस्करण लैंनिग ने 5 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 38.60 की औसत से 193 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उन्होंने 122.92 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।

WPL लिचफील्ड के WPL करियर पर एक नजर लिचफील्ड ने WPL में अब तक 19 मुकाबले खेले हैं। इसकी 19 पारियों में 22.77 की औसत से 410 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 134.86 की है। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 78 रन रहा है। इस संस्करण उन्होंने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 42.20 की औसत से 211 रन बनाईं हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 162.30 की रही है।