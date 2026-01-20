WPL 2026: MI की विकेटकीपर बल्लेबाज बचे हुए सीजन से बाहर, वैष्णवी शर्मा टीम से जुड़ी

WPL 2026: MI की विकेटकीपर बल्लेबाज बचे हुए सीजन से बाहर, वैष्णवी शर्मा टीम से जुड़ी
इस समय खेली जा रही विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए बुरी खबर है। दरअसल, MI की विकेटकीपर बल्लेबाज जी कमलिनी चोट के चलते बचे हुए संस्करण से बाहर हो गई है। उनकी जगह पर MI ने वैष्णवी शर्मा को अपने साथ जोड़ा है। MI ने मंगलवार (20 जनवरी) को ये आधिकारिक ऐलान भी किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
30 लाख रुपये में MI में शामिल हुई वैष्णवी
वैष्णवी को 30 लाख रुपये में MI ने अपने साथ जोड़ा है। वह WPL की नीलामी में अनसोल्ड रही थी। बाएं हाथ की स्पिनर ने 2025 में भारत की ओर से अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप जीता था। उन्होंने भारत के लिए 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 23.80 की औसत के साथ 5 विकेट लिए हैं। वह श्रीलंका के खिलाफ दिसंबर 2025 में टी-20 सीरीज में खेली थी।
कमलिनी का ऐसा रहा था प्रदर्शन
17 वर्षीय कमलिनी ने इस संस्करण में MI के लिए शुरूवाती 5 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 18.75 की औसत के साथ कुल 75 रन बनाए। इस टूर्नामेंट के पहले मैच में RCB के खिलाफ 32 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा। इस संस्करण में उनके स्कोर क्रमशः 32, 16, 13, 5 और 9* रन रहा था। वह पिछले सीजन में भी MI से खेली थी। हालांकि, उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था।
MI ने जीते हैं 2 मैच
2 बार खिताब जीत चुकी MI की टीम ने WPL 2026 में अब तक नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेलते हुए टीम ने 5 मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 2 मैच उन्होंने जीते हैं। MI को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और यूपी वारियर्स (UPW) के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा है। अंक तालिका में फिलहाल MI की टीम दूसरे स्थान पर बनी है।