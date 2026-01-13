LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / WPL 2026: MI ने GG को हराकर दर्ज की अपनी दूसरी जीत, ये बने रिकॉर्ड्स
WPL 2026: MI ने GG को हराकर दर्ज की अपनी दूसरी जीत, ये बने रिकॉर्ड्स
WPL 2026 में मुंबई इंडियंस ने दर्ज की अपनी दूसरी जीत

WPL 2026: MI ने GG को हराकर दर्ज की अपनी दूसरी जीत, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा
Jan 13, 2026
11:01 pm
क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के छठे मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) ने गुजरात जायंट्स (GG) को 7 विकेट से हरा दिया। ये इस संस्करण उसकी लगातार दूसरी जीत है। यह GG की लगातार तीसरी हार है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए GG ने 192/5 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। जवाब में MI ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा

MI ने इस तरह दर्ज की जीत 

मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी GG की शुरुआत खास नहीं रही। उसे 22 रन पर ही पहला झटका लग गया था। उसके बाद बेथ मूनी (33), जॉर्जिया वेयरहैम (43*) और कनिका आहूजा (35) की पारियों से टीम ने 192/5 का स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में MI से कप्तान हरमनप्रीत कौर (71*), अमनजोत कौर (40) और निकोला केरी (38*) की पारियों से 19.2 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

प्रयास

GG की बल्लेबाजों ने किया सामूहिक प्रयास

मैच में GG की बल्लेबाजों ने सामूहिक प्रयास करते हुए टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद मूनी और आहूजा ने दूसरे विकेट के लिए 23 गेंदों में 42 की साझेदारी निभाई। उसके बाद एशले गार्डनर (20) और आहूजा ने 17 गेंदों में 33 रन की साझेदारी निभाई। आखिर में वेयरहैम और भारती फुलमाली (36*) ने छठे विकेट के लिए 24 गेंदों में नाबाद 56 रन की साझेदारी कर स्कोर 192 रन तक पहुंचा दिया।

Advertisement

रिकॉर्ड

GG ने बनाया बिना किसी अर्धशतक के सबसे बड़ा टीम स्कोर

इस मैच में GG के नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वह WPL इतिहास में बिना किसी अर्धशतक के साथ सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है। इससे पहले रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के नाम दर्ज था, जिसने WPL 2024 में GG के खिलाफ 180/8 का स्कोर खड़ा किया था। इस सूची में यूपी वारियर्स (UPW) की टीम तीसरे नंबर है, जो WPL 2025 में RCB के खिलाफ 180 बनाकर ऑलआउट हुई थी।

Advertisement

उपलब्धि

GG ने MI के खिलाफ बनाया तीसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर

GG की ओर से बनाया गया 192/5 का स्कोर WPL इतिहास में MI के खिलाफ बनाया तीसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर भी है। MI के खिलाफ सबसे बड़े टीम स्कोर का रिकॉर्ड RCB के नाम दर्ज है, जिसने WPL 2025 में 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन का स्कोर खड़ा किया था। इस सूची में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम दूसरे नंबर है, जिसने WPL 2024 में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन का स्कोर खड़ा किया था।

Advertisement