WPL 2026: MI ने GG को हराकर दर्ज की अपनी दूसरी जीत, ये बने रिकॉर्ड्स

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के छठे मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) ने गुजरात जायंट्स (GG) को 7 विकेट से हरा दिया। ये इस संस्करण उसकी लगातार दूसरी जीत है। यह GG की लगातार तीसरी हार है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए GG ने 192/5 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। जवाब में MI ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा MI ने इस तरह दर्ज की जीत मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी GG की शुरुआत खास नहीं रही। उसे 22 रन पर ही पहला झटका लग गया था। उसके बाद बेथ मूनी (33), जॉर्जिया वेयरहैम (43*) और कनिका आहूजा (35) की पारियों से टीम ने 192/5 का स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में MI से कप्तान हरमनप्रीत कौर (71*), अमनजोत कौर (40) और निकोला केरी (38*) की पारियों से 19.2 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

प्रयास GG की बल्लेबाजों ने किया सामूहिक प्रयास मैच में GG की बल्लेबाजों ने सामूहिक प्रयास करते हुए टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद मूनी और आहूजा ने दूसरे विकेट के लिए 23 गेंदों में 42 की साझेदारी निभाई। उसके बाद एशले गार्डनर (20) और आहूजा ने 17 गेंदों में 33 रन की साझेदारी निभाई। आखिर में वेयरहैम और भारती फुलमाली (36*) ने छठे विकेट के लिए 24 गेंदों में नाबाद 56 रन की साझेदारी कर स्कोर 192 रन तक पहुंचा दिया।

रिकॉर्ड GG ने बनाया बिना किसी अर्धशतक के सबसे बड़ा टीम स्कोर इस मैच में GG के नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वह WPL इतिहास में बिना किसी अर्धशतक के साथ सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है। इससे पहले रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के नाम दर्ज था, जिसने WPL 2024 में GG के खिलाफ 180/8 का स्कोर खड़ा किया था। इस सूची में यूपी वारियर्स (UPW) की टीम तीसरे नंबर है, जो WPL 2025 में RCB के खिलाफ 180 बनाकर ऑलआउट हुई थी।

