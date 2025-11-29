WPL 2026: MI और RCB के बीच होगा पहला मुकाबला, कार्यक्रम की हुई घोषणा 

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसमें 9 जनवरी को गत विजेता मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीमें आमने-सामने होंगी। आगामी संस्करण का फाइनल मैच 5 फरवरी को वडोदरा में खेला जाएगा। यह पहली बार है जब WPL जनवरी-फरवरी विंडो में खेली जाएगी। बता दें कि पहले 3 सीजन IPL से ठीक पहले फरवरी-मार्च में खेले गए थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

कार्यक्रम 2 दिन खेले जाएंगे डबल-हेडर मुकाबले 28 दिन तक चलने वाला यह टूर्नामेंट 2 मैदानों पर खेला जाएगा। आगामी संस्करण का पहला हाफ नवी मुंबई में और दूसरा हाफ वडोदरा में खेला जाएगा। 10 जनवरी और 17 जनवरी को डबल-हेडर मुकाबले नवी मुंबई में खेले जाएंगे। बता दें कि डबल-हेडर वाले दिनों में एक मैच दिन में और एक मैच शाम में खेला जाएगा। बाकी दिनों के सभी मैच शाम को ही खेले जाने हैं।

मुंबई 9 से 17 जनवरी तक मुंबई में खेले जाएंगे मैच 9 जनवरी 2026: RCB बनाम MI, मुंबई 10 जनवरी 2026: UPW बनाम GG, मुंबई (दोपहर) 10 जनवरी 2026: MI बनाम DC, मुंबई 11 जनवरी 2026: DC बनाम GG, मुंबई 12 जनवरी 2026: RCB बनाम UPW, मुंबई 13 जनवरी 2026: MI बनाम GG, मुंबई 14 जनवरी 2026: UPW बनाम DC, मुंबई 15 जनवरी 2026: MI बनाम UPW, मुंबई 16 जनवरी 2026: RCB बनाम GG, मुंबई 17 जनवरी 2026: UPW बनाम MI, मुंबई (दोपहर) 17 जनवरी 2026: DC बनाम RCB, मुंबई

कार्यक्रम 19 जनवरी से वडोदरा में होंगे मुकाबला 19 जनवरी 2026: GG बनाम RCB, वडोदरा 20 जनवरी 2026: DC बनाम MI, वडोदरा 22 जनवरी 2026: GG बनाम UPW, वडोदरा 24 जनवरी 2026: RCB बनाम DC, वडोदरा 26 जनवरी 2026: RCB बनाम MI, वडोदरा 27 जनवरी 2026: GG बनाम DC, बडोदरा 29 जनवरी 2026: UPW बनाम RCB, वडोदरा 30 जनवरी 2026: GG बनाम MI, वडोदरा 1 फरवरी 2026: DC बनाम UPW, वडोदरा

फाइनल 5 फरवरी को होगा फाइनल मैच 3 फरवरी को एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। वहीं, 5 फरवरी को फाइनल मैच खेले जाएंगे। ये दोनों मैच वडोदरा में खेले जाएंगे।