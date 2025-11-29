WPL 2026: MI और RCB के बीच होगा पहला मुकाबला, कार्यक्रम की हुई घोषणा
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसमें 9 जनवरी को गत विजेता मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीमें आमने-सामने होंगी। आगामी संस्करण का फाइनल मैच 5 फरवरी को वडोदरा में खेला जाएगा। यह पहली बार है जब WPL जनवरी-फरवरी विंडो में खेली जाएगी। बता दें कि पहले 3 सीजन IPL से ठीक पहले फरवरी-मार्च में खेले गए थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
कार्यक्रम
2 दिन खेले जाएंगे डबल-हेडर मुकाबले
28 दिन तक चलने वाला यह टूर्नामेंट 2 मैदानों पर खेला जाएगा। आगामी संस्करण का पहला हाफ नवी मुंबई में और दूसरा हाफ वडोदरा में खेला जाएगा। 10 जनवरी और 17 जनवरी को डबल-हेडर मुकाबले नवी मुंबई में खेले जाएंगे। बता दें कि डबल-हेडर वाले दिनों में एक मैच दिन में और एक मैच शाम में खेला जाएगा। बाकी दिनों के सभी मैच शाम को ही खेले जाने हैं।
मुंबई
9 से 17 जनवरी तक मुंबई में खेले जाएंगे मैच
9 जनवरी 2026: RCB बनाम MI, मुंबई 10 जनवरी 2026: UPW बनाम GG, मुंबई (दोपहर) 10 जनवरी 2026: MI बनाम DC, मुंबई 11 जनवरी 2026: DC बनाम GG, मुंबई 12 जनवरी 2026: RCB बनाम UPW, मुंबई 13 जनवरी 2026: MI बनाम GG, मुंबई 14 जनवरी 2026: UPW बनाम DC, मुंबई 15 जनवरी 2026: MI बनाम UPW, मुंबई 16 जनवरी 2026: RCB बनाम GG, मुंबई 17 जनवरी 2026: UPW बनाम MI, मुंबई (दोपहर) 17 जनवरी 2026: DC बनाम RCB, मुंबई
कार्यक्रम
19 जनवरी से वडोदरा में होंगे मुकाबला
19 जनवरी 2026: GG बनाम RCB, वडोदरा 20 जनवरी 2026: DC बनाम MI, वडोदरा 22 जनवरी 2026: GG बनाम UPW, वडोदरा 24 जनवरी 2026: RCB बनाम DC, वडोदरा 26 जनवरी 2026: RCB बनाम MI, वडोदरा 27 जनवरी 2026: GG बनाम DC, बडोदरा 29 जनवरी 2026: UPW बनाम RCB, वडोदरा 30 जनवरी 2026: GG बनाम MI, वडोदरा 1 फरवरी 2026: DC बनाम UPW, वडोदरा
फाइनल
5 फरवरी को होगा फाइनल मैच
3 फरवरी को एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। वहीं, 5 फरवरी को फाइनल मैच खेले जाएंगे। ये दोनों मैच वडोदरा में खेले जाएंगे।
विंडो
इस बार जनवरी-फरवरी में क्यों होगा टूर्नामेंट?
पिछले साल, WPL फरवरी-मार्च में खेला गया था, लेकिन इस बार जनवर-फरवरी में इसकी विंडो तय कर दी गई है। दरअसल, पुरुषों का टी-20 विश्व कप 2026 को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं, जनवरी को लेकर क्रिकेट खेलने वाले देशों में WPL के लिए संभावित स्थायी विंडो के रूप में सहमति दी गई है ताकि अन्य लीगों और ICC फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (FTP) के बीच मैचों में टकराव न हो सके।