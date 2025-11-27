दिल्ली में नीलामी हुई पूरी (तस्वीर: एक्स/@wplt20)

WPL 2026 की नीलामी के बाद ऐसी हैं सभी टीमें

लेखन अंकित पसबोला 09:52 pm Nov 27, 202509:52 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी दिल्ली में सम्पन्न हुई, जिसमें सभी टीमों ने अपनी-अपनी जरूरतों और पर्स को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों पर दांव लगाए। इसी क्रम में यूपी वारियर्स (UPW) ने दीप्ति शर्मा को 3.2 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि में खरीदा। भारतीय ऑलराउंडर इस नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी साबित हुई। अब नीलामी के बाद सभी टीमों की सूची पर एक नजर डालते हैं।