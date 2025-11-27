WPL 2026 की नीलामी के बाद ऐसी हैं सभी टीमें
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी दिल्ली में सम्पन्न हुई, जिसमें सभी टीमों ने अपनी-अपनी जरूरतों और पर्स को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों पर दांव लगाए। इसी क्रम में यूपी वारियर्स (UPW) ने दीप्ति शर्मा को 3.2 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि में खरीदा। भारतीय ऑलराउंडर इस नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी साबित हुई। अब नीलामी के बाद सभी टीमों की सूची पर एक नजर डालते हैं।
DC
ऐसी है DC की टीम
DC की पूरी टीम: जेमिमा रोड्रिगेज, शफाली वर्मा, एनाबेल सदरलैंड, मरिजान कप्प, निकी प्रसाद, लौरा वोल्वार्ड्ट (1.10 करोड़ रुपये), चिनेल हेनरी (1.30 करोड़ रुपये), श्री चरणी (1.30 करोड़ रुपये), स्नेह राणा (50 लाख रुपये), लिजेल ली (30 लाख रुपये), दीया यादव (10 लाख रुपये), तानिया भाटिया (30 लाख रुपये), ममता मदिवाला (10 लाख रुपये), नंदिनी शर्मा (20 लाख रुपये), लूसी हैमिल्टन (10 लाख रुपये), और मिन्नू मणि (40 लाख रुपये) .
UPW
UPW ने दीप्ति शर्मा में लगाया बड़ा दांव
UPW की टीम: श्वेता सेहरावत, दीप्ति शर्मा (3.2 करोड़-RTM), सोफी एक्लेस्टोन (85 लाख-RTM), मेग लैनिंग (1.90 करोड़), फीबी लिचफील्ड (1.20 करोड़), किरण नवगीरे (60 लाख-RTM), हरलीन देओल (50 लाख), क्रांति गौड़ (50 लाख-RTM), आशा शोभना (1.10 करोड़), डिएंड्रा डॉटिन (80 लाख), शिखा पांडे (2.40 करोड़), शिप्रा गिरी (10 लाख), सिमरन शेख (10 लाख), तारा नॉरिस (10 लाख), क्लो ट्रायॉन (30 लाख), सुमन मीना (10 लाख), जी. त्रिशा (10 लाख), और प्रतीका रावल (50 लाख).
RCB
ऐसी है RCB की पूरी टीम
RCB की पूरी टीम: स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, एलिस पेरी, श्रेयंका पाटिल, जॉर्जिया वोल (60 लाख), नादिन डी क्लार्क (65 लाख), राधा यादव (65 लाख), लॉरेन बेल (90 लाख), लिंसे स्मिथ (30 लाख), प्रेमा रावत (20 लाख-RTM), अरुंधति रेड्डी (75 लाख), पूजा वस्त्रकार (85 लाख), ग्रेस हैरिस (75 लाख), गौतमी नाइक (10 लाख), प्रथ्योषा कुमार (10 लाख), और डी हेमलता (30 लाख)
GG
ऐसी है GG की टीम
GG की पूरी टीम: एश्ले गार्डनर, बेथ मूनी, सोफी डिवाइन (2.00 करोड़), रेणुका सिंह ठाकुर (60 लाख), भारती फुलमाली (70 लाख-RTM), टिटास साधु (30 लाख), कशवी गौतम (65 लाख-RTM), कनिका आहूजा (30 लाख), तनुजा कंवर (45 लाख), जॉर्जिया वेयरहैम (1.00 करोड़), अनुष्का शर्मा (45 लाख), हैप्पी कुमारी (10 लाख), किम गार्थ (50 लाख), यास्तिका भाटिया (50 लाख), शिवानी सिंह (10 लाख), डैनी वायट-हॉज (50 लाख), राजेश्वरी गायकवाड़ (40 लाख), और आयुषी सोनी (30 लाख) .
MI
ऐसी है MI की पूरी टीम
MI की पूरी टीम: हरमनप्रीत कौर (2.5 करोड़), नेट सिवर-ब्रंट (3.5 करोड़), हेले मैथ्यूज (1.75 करोड़), अमनजोत कौर, जी कामलिनी (50 लाख), अमेलिया केर (3 करोड़), शबनम इस्माइल (60 लाख), संस्कृति गुप्ता (20 लाख), सजीवन सजना (75 लाख), रहीला फिरदौस (20 लाख), निकोला कैरी (30 लाख), पूनम खेमनार (10 लाख), त्रिवेणी वासिष्ठा (20 लाख), नल्ला रेड्डी (10 लाख), साइका इशाक (30 लाख), और मिली इलिंगवर्थ (10 लाख)