आयरलैंड ने पहले टी-20 मैच में बांग्लादेश को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

आयरलैंड क्रिकेट टीम ने सीरीज के पहले टी-20 मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 39 रन से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में बढ़त बनाई। चटगांव में हुए मैच में मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 181/4 का स्कोर बनाया। जवाब में मेजबान टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 142/9 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती आयरिश टीम आयरलैंड ने पावरप्ले के बाद पॉल स्टर्लिंग (21) के विकेट के नुकसान पर 48 रन बनाए। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए हैरी टेक्टर ने अर्धशतक (69*) लगाया और टीम ने चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। जवाब में बांग्लादेश ने सिर्फ 18 रन तक अपने शीर्षक्रम के 4 विकेट गंवा दिए। इसके बाद भी मेजबान टीम ने निरंतर विकेट गिरे। मध्यक्रम में तौहीद हृदोय (83*) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

टेक्टर टेक्टर ने लगाया अपना 7वां अर्धशतक टेक्टर ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 7वां अर्धशतक लगाया। वह 45 गेंदों में 69 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रहा। अपनी इस बेहतरीन अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 1 चौका और 5 छक्के लगाए। उनके अब 88 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 87 पारियों में 24.63 की औसत और 121.93 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,601 रन बनाए हैं।

गेंदबाजी मैथ्यू हम्फ्रीज ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन आयरलैंड की जीत में मैथ्यू हम्फ्रीज की अहम भूमिका रही। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने अपने 4 ओवर के कोटे में 13 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल की। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन साबित हुआ। उन्होंने अब तक अपने युवा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 16.16 की औसत के साथ 12 विकेट लिए। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 7 से कम की रही है।

