WPL 2026: हरलीन देओल ने रिटायर्ड-आउट किए जाने पर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा

यूपी वारियर्स (UPW) की बल्लेबाज हरलीन देओल ने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में गत बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मुकाबले में 'रिटायर्ड आउट' किए जाने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उस मैच में हरलीन 36 गेंदों में 47 रन बनाने के बाद 'रिटायर्ड आउट' हो गई थी। हालांकि, हरलीन ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ मैच में दमदार वापसी करते हुए 39 गेंदों में नाबाद 64 रन बनाकर 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार जीता।

प्रतिक्रिया हरलीन ने 'रिटायर्ड आउट' पर क्या दी प्रतिक्रिया? MI के खिलाफ मैच के बाद हरलीन ने DC के खिलाफ 'रिटायर्ड आउट' के टीम प्रबंधने के फैसले पर कहा, "कल भी मैं अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन जैसा कि आपने आज देखा, क्लो ट्रायोन किस तरह से परिदृश्य बदल सकती है।" उन्होंने कहा, "क्लो एक ऐसी खिलाड़ी है जो बड़े शॉट लगा सकती है। कल का फैसला शायद हमारी टीम के पक्ष में नहीं गया, लेकिन उस बात पर बेवजह तनाव लेने का कोई फायदा नहीं है।"

आत्मविश्वास कल के मैच ने मुझे काफी आत्मविश्वास दिया- हरलीन हरलीन ने कहा, "सच कहूं तो, कल के मैच ने मुझे काफी आत्मविश्वास दिया क्योंकि पहले दो मैच मेरे पक्ष में नहीं थे। मैंने आगे बढ़कर कुछ बातें समझीं। मैं बस ज्यादा जोर से शॉट लगाने की कोशिश कर रहा थी, लेकिन यह विकेट ऐसी नहीं है जहां ज्यादा जोर से शॉट लगाने पर रन बनाने का मौका मिले।" उन्होंने आगे कहा, "इस तरह की पिच पर रन बनाने के लिए सही समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है।"

प्रशंसा UPW की कप्तान ने की हरलीन के धैर्य की प्रशंसा मैच के बाद UPW की कप्तान मेग लैनिंग ने टीम के फैसले को समझने के लिए हरलीन की प्रशंसा की। लैनिंग ने कहा, "मेरी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने मैच को बहुत अच्छे से लिया। आज रात मैदान पर आकर उन्होंने जैसा प्रदर्शन किया, वह वाकई बहुत अच्छा था।" MI की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी स्वीकार किया कि वह हरलीन के रिटायर्ड आउट होने से वह हैरान थीं, लेकिन अगले मैच में उनका सकारात्मक रवैये सराहनीय रहा है।

