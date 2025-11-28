WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने सोफी डिवाइन समेत इन खिलाड़ियों पर लगाया दांव, जानिए पूरी टीम

WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने सोफी डिवाइन समेत इन खिलाड़ियों पर लगाया दांव, जानिए पूरी टीम
क्या है खबर?
बीते गुरुवार (27 नवंबर) को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी दिल्ली में सम्पन्न हुई, जिसमें सभी टीमों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से बोली लगाई। इस बड़ी नीलामी में कुल 67 खिलाड़ियों को खरीदा गया, जिसमें 23 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल रहे। गुजरात जायंट्स (GG) ने नीलामी में से 16 खिलाड़ियों को अपने दल में शामिल किया। इस बीच GG की टीम के सभी खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं।
बोली
इन खिलाड़ियों पर लगाई GG ने बड़ी बोली
GG ने सबसे ज्यादा पैसे अनुभवी खिलाड़ी सोफी डिवाइन (2 करोड़ रुपये) पर खर्च किए। इसके अलावा उसने जॉर्जिया वेयरहैम को 1 करेड़ रुपये देकर अपनी टीम के साथ जोड़ा। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह (60 लाख), भारती फुलमाली (70 लाख), कशवी गौतम (65 लाख), तनुजा कंवर (45 लाख), अनुष्का शर्मा (45 लाख), किम गार्थ (50 लाख), यास्तिका भाटिया (50 लाख) और डैनी वायट हॉल (50 लाख) पर भी फ्रेंचाइजी ने बड़ी बोली लगाई।
पैसे
GG ने खर्च किए इतने पैसे
GG की टीम नीलामी में 9 करोड़ रुपये के साथ उतरी थी और उनके 15 लाख रुपये बच गए। हालांकि, इसके बावजूद GG के दल में कुल 18 खिलाड़ी शामिल हो गए हैं। बता दें कि कोई भी टीम अधिकतम 18 खिलाड़ियों को अपने दल में शामिल कर सकती है। GG ने एश्ले गार्डनर और बेथ मूनी को अपनी टीम में रिटेन किया हुआ था और इन खिलाड़ियों के लिए 6 करोड़ रुपये चुकाए थे।
टीम
ऐसी है GG की पूरी टीम
GG की पूरी टीम: एश्ले गार्डनर (रिटेन), बेथ मूनी (रिटेन), सोफी डिवाइन (2.00 करोड़), रेणुका सिंह ठाकुर (60 लाख), भारती फुलमाली (70 लाख-RTM), टिटास साधु (30 लाख), कशवी गौतम (65 लाख-RTM), कनिका आहूजा (30 लाख), तनुजा कंवर (45 लाख), जॉर्जिया वेयरहैम (1.00 करोड़), अनुष्का शर्मा (45 लाख), हैप्पी कुमारी (10 लाख), किम गार्थ (50 लाख), यास्तिका भाटिया (50 लाख), शिवानी सिंह (10 लाख), डैनी वायट-हॉज (50 लाख), राजेश्वरी गायकवाड़ (40 लाख), और आयुषी सोनी (30 लाख)।
प्लेइंग इलेवन
ऐसी है GG की संभावित एकादश
GG की टीम इस संस्करण काफी मजबूत नजर आ रही है। टीम के बेथ मूनी और सोफी डिवाइन जैसी अनुभवी विदेशी खिलाड़ी हैं जो किसी भी मैच को पलट सकती हैं। रेणुका सिंह के रूप में टीम के पास एक अच्छी तेज गेंदबाज भी आ गई है। संभावित प्लेइंग इलेवन: बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, एश्ले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, भारती फुलमाली, काश्वी गौतम, अनुष्का शर्मा, तनुजा कंवर, रेणुका सिंह, हैप्पी कुमारी और शिवानी सिंह।