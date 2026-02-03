WPL 2026, एलिमिनेटर: DC ने GG को हराते हुए लगातार चौथी बार फाइनल में बनाई जगह

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला GG ने 38 रन के स्कोर तक सोफी डिवाइन (6), अनुष्का शर्मा (16) और कप्तान एशले गार्डनर (0) के विकेट खो दिए। संकट की घड़ी में मूनी ने अर्धशतक लगाया, जबकि जॉर्जिया वेयरहम ने 35 रन का उपयोगी योगदान टीम हुए टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में लिजेल और शफाली वर्मा (31) ने पहले विकेट के लिए 89 रन की अच्छी साझेदारी की। इसके बाद रोड्रिगेज और लौरा वोल्वाड्ट (32*) ने DC को जीत दिलाई।

मूनी बेथ मूनी ने लगाया अर्धशतक मूनी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 7वां अर्धशतक लगाया। वह 51 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 62 रन बनाकर नाबाद रही। अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके भी लगाए। WPL 2026 में यह मूनी का दूसरा अर्धशतक साबित हुआ। इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने मौजूदा सीजन में अब तक 9 पारियों में 32.25 की औसत और 122.27 की स्ट्राइक रेट के साथ 258 रन बनाए हैं।

नंदनी नंदनी शर्मा ने रचा इतिहास DC की तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा ने अपने 4 ओवर में 44 रन देते हुए 2 विकेट लिए। उनके अब WPL 2026 में 9 मैचों में 17.18 की औसत के साथ 16 विकेट हो गए हैं। इस बीच वह एक WPL संस्करण में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज बनी। उन्होंने इस मामले में साइका इशाक का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि इशाक ने 2023 में MI से खेलते हुए 15 विकेट लिए थे।

