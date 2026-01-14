WPL 2026: DC ने UPW को हराते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 7वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने यूपी वारियर्स (UPW) को 7 विकेट से हराते हुए इस सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की। नवी मुंबई में हुए मैच में UPW ने पहले खेलते हुए 154/8 का स्कोर बनाया। जवाब में DC ने लिजेल ली के अर्धशतक (67) की बदौलत लक्ष्य हासिल किया। दिलचस्प रूप से यह UPW की लगातार तीसरी हार साबित हुई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती DC की टीम
किरण नवगिरे (0) के जल्दी आउट होने के बाद कप्तान मेग लैनिंग ने अर्धशतक (54) लगाया। नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए हरलीन देओल ने 47 रन की पारी खेली और टीम ने 150 के पार स्कोर बनाया। जवाब में शफाली वर्मा (36) और लिजेल ली (67) ने पहले विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी की। इसके बाद कप्तान जेमिमा रोड्रिगेज (21) और लौरा वोल्वाड्ट (25) ने जीत में योगदान दिया।
अर्धशतक
लैनिंग ने लगाया WPL में अपना 10वां अर्धशतक
UPW ने DC के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए किरण नवगिरे (0) के रूप में अपना विकेट जल्दी गंवा दिया था। ऐसे में लैनिंग ने अपने WPL करियर का 10वां अर्धशतक लगाया। वह 38 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 54 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने हरलीन देओल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 56 गेंदों में 85 रन भी जोड़े। देओल 36 गेंदों में 47 रन बनाकर रिटायर्ट आउट हुई।
परिणाम
आखिरी गेंद पर निकला परिणाम
DC को आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 रन की दरकार थी, जबकि उसके 7 विकेट सुरक्षित थे। UPW की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने मरिजान कप्प के सामने पहली गेंद डॉट डाल दी। वहीं, दूसरी गेंद पर कप्प ने चौका लगाया। इसके बाद एक्लेस्टोन ने अगली 2 गेंदों पर भी कोई रन नहीं दिया। पांचवीं गेंद पर लेग बाय के रूप में कप्प ने छोर बदल दिया। आखिरी गेंद पर वोल्वाड्ट ने चौका लगाते हुए जीत दिलाई।
लैनिंग
मेग लैनिंग ने WPL में अपने 1,000 रन पूरे किए
लैनिंग विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के इतिहास में 1,000 रन पूरे करने वाली तीसरी खिलाड़ी बनी। लैनिंग अब इंग्लैंड की नेट साइवर-ब्रंट और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की सूची में शामिल हुई। वह अब तक 30 मैचों की इतनी ही पारियों में 38.88 की औसत और 125.74 की स्ट्राइक रेट से 1,050 रन अपने नाम कर चुकी हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92 रन रहा है।
लिजेल ली
लिजेल ली ने लगाया तेज अर्धशतक
DC की ओर से पारी की शुरुआत करने आई लिजेल ली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उनकी बदौलत DC ने पावरप्ले ओवरों के बाद बिना कोई विकेट खोए 46 रन बना लिए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने सिर्फ 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 44 गेंदों पर 8 चौकों और 3 छक्के की मदद से 67 रन बनाकर आउट हुई। उनकी पारी का अंत दीप्ति शर्मा ने किया।