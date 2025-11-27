WPL 2026 नीलामी: भारती फुलमाली को 70 लाख रुपये में गुजरात जायंट्स ने खरीदा 

करियर

ऐसा रहा है फुलमाली का टी-20 करियर

फुलमाली ने भारतीय टीम के लिए सिर्फ 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 11.50 की औसत से सिर्फ 23 रन निकले हैं। WPL में इस खिलाड़ी ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं और इसकी 7 पारियों में 49.25 की औसत और 151.53 की शानदार स्ट्राइक रेट से 197 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक भी निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 61 रन रहा है।