WPL 2026 नीलामी: भारती फुलमाली को 70 लाख रुपये में गुजरात जायंट्स ने खरीदा
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी भारती फुलमाली को 70 लाख रुपये में गुजरात जायंट्स (GG) ने खरीदा है। उन्होंने राइट टू मैच (RTM) का प्रयोग कर उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया। पिछले 2 संस्करण में ये खिलाड़ी GG की टीम का ही हिस्सा रहीं थीं। उन्होंने दोनों संस्करण में कमाल की बल्लेबाजी की थी। उन्होंने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला
ऐसा रहा है फुलमाली का टी-20 करियर
फुलमाली ने भारतीय टीम के लिए सिर्फ 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 11.50 की औसत से सिर्फ 23 रन निकले हैं। WPL में इस खिलाड़ी ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं और इसकी 7 पारियों में 49.25 की औसत और 151.53 की शानदार स्ट्राइक रेट से 197 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक भी निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 61 रन रहा है।
फुलमाली एक बार फिर गुजरात के लिए खेलेंगी
We used our 1st RTM for our very own, Bharti. 🤩— Gujarat Giants (@Giant_Cricket) November 27, 2025
Her bat roared with Giant hits.
And her return is worth more than gold. 👌🌟
Gujarat Giants ma fari swagat Che, Bharti. 🔥🧡#GujaratGiants #BringItOn #Adani #TATAWPLAuction pic.twitter.com/EQ8FCWV6iq