पिछले सीजन में GG से खेली थी देओल (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

WPL 2026 नीलामी: हरलीन देओल को यूपी वारियर्स ने 50 लाख रुपये में खरीदा

लेखन अंकित पसबोला 04:47 pm Nov 27, 202504:47 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज हरलीन देओल को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में यूपी वारियर्स ने 50 लाख रुपये में खरीदा है। उनका बेस प्राइस भी 50 लाख रुपये निर्धारित था। बता दें कि देओल पिछले सीजन में गुजरात जायंट्स (GG) की ओर से खेली थी। WPL 2025 में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था और इसके बावजूद टीम ने उन्हें रिटेन नहीं किया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।