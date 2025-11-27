WPL 2026 नीलामी: हरलीन देओल को यूपी वारियर्स ने 50 लाख रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज हरलीन देओल को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में यूपी वारियर्स ने 50 लाख रुपये में खरीदा है। उनका बेस प्राइस भी 50 लाख रुपये निर्धारित था। बता दें कि देओल पिछले सीजन में गुजरात जायंट्स (GG) की ओर से खेली थी। WPL 2025 में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था और इसके बावजूद टीम ने उन्हें रिटेन नहीं किया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
WPL
ऐसा रहा है देओल का WPL करियर
शीर्षक्रम की बल्लेबाज देओल ने WPL 2025 में 9 मैच खेले थे, जिसमें 38.67 की उम्दा औसत और 38.67 की स्ट्राइक रेट के साथ 232 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 1 अर्धशतक भी लगाया था। अपने WPL करियर में देओल ने कुल 20 मैच खेले हैं, जिसमें 30.12 की औसत और 115.58 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 482 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं।
टी-20
देओल ने भारत से खेले हैं 26 टी-20 मैच
देओल ने अब तक 26 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 17.52 की औसत के साथ 298 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने सिर्फ 1 अर्धशतक लगाया है। दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने भारत से 37 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 32.81 की औसत के साथ 1,050 रन बनाए हैं। उन्होंने अब तक भारतीय टीम से कोई टेस्ट नहीं खेला है।