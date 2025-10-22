WPL 2026 के लिए खिलाड़ियों की कब होगी नीलामी? जानिए पूरी जानकारी 

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के अगले संस्करण से जुड़ी हुई अहम खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में खिलाड़ियों की नीलामी होगी। सभी टीमों को अभी औपचारिक रूप से कोई सूचना नहीं भेजी गई है। हालांकि, उन्हें संभावित स्थल के बारे में जानकारी दे दी गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) ने पहले ही संकेत दिया था कि नीलामी 26 से 29 नवंबर के बीच आयोजित की जा सकती है।

रिटेन 5 नवंबर देनी है तक रिटेन खिलाड़ियों की सूची खिलाड़ियों की नीलामी एक दिन में पूरी होने की उम्मीद है। भले ही इसे बड़ा आयोजन माना जा रहा हो, लेकिन सिर्फ 5 टीमों और अधिकतम 18 खिलाड़ियों की सीमा होने के कारण प्रक्रिया लंबी नहीं चलेगी। करीब 90 खिलाड़ियों तक की बोली लग सकती है, हालांकि ज्यादातर टीमों के कई खिलाड़ी रिटेन किए जाने की संभावना है। सभी फ्रेंचाइजियों को अपने रिटेन खिलाड़ियों की सूची 5 नवंबर तक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्देश रिटेंशन के लिए इस तरह से जारी किए गए हैं दिशानिर्देश WPL ने रिटेंशन स्लैब के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक रिटेन करने वाले पहले खिलाड़ी को 3.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर रिटेन होने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 2.5 करोड़ रुपये, 1.75 करोड़, 1 करोड़, और 50 लाख रुपये मिलेंगे। अगर कोई टीम अधिकतम 5 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी तो उसके पर्स में 5.75 करोड़ रुपये बचेंगे, जिसे फ्रेंचाइजी नीलामी में खर्च कर सकेगी।

गाइड इतने खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएगी टीमें BCCI ने स्पष्ट किया है कि गाइडलाइन प्राइस केवल वेतन सीमा की गणना के लिए है, जबकि किसी खिलाड़ी को दी जाने वाली वास्तविक राशि इससे अलग हो सकती है। बोर्ड के अनुसार, रिटेन खिलाड़ियों की कुल राशि वेतन कैप की गणना में जोड़ी जाएगी। बिना अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले खिलाड़ी को रिटेन करने की गाइडलाइन प्राइस 50 लाख रुपये तय की गई है। हर टीम अधिकतम 2 अनकैप्ड, 3 भारतीय कैप्ड और 2 विदेशी खिलाड़ियों को ही रिटेन कर सकेगी।