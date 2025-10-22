नीरज चोपड़ा लेफ्टिनेंट कर्नल बने, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख ने दी उपाधि 

भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। दिल्ली में हुए अलंकरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख उप्रेंद्र द्विवेदी ने उन्हें मानद उपाधि दी। नीरज 26 अगस्त, 2016 को भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर भर्ती हुए थे। साल 2021 में इस खिलाड़ी को सूबेदार बनाया गया था। 2022 में उन्हें सूबेदार मेजर पद पर पदोन्नति मिली थी। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

उपलब्धि नीरज के उपलब्धि पर एक नजर नीरज ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 2 पदक (व्यक्तिगत स्पर्धा में) जीतने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं। एथलेटिक्स में उनसे पहले नॉर्मन प्रिचर्ड 2 रजत (पुरुषों की 200 मीटर और पुरुषों की 200 मीटर बाधा दौड़) जीत चुके हैं। कुश्ती में सुशील कुमार 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीत चुके हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु 1 रजत और 1 कांस्य अपने नाम कर चुकी है, जबकि निशानेबाजी में मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते हैं।

खेल नीरज ने भारत में भाला फेंक खेल को दिलाई नई पहचान नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। भले ही वह पेरिस खेलों में अपनी स्वर्णिम सफलता को दोहराने में असफल रहे हों, लेकिन उन्होंने भाला फेंक को भारत में नई पहचान दिलाई है। वह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप सहित दुनिया के तमाम प्रतियोगिताओं में शीर्ष पर रहे हैं। वह इस समय भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के शीर्ष भाला फेंक खिलाड़ियों में शुमार हैं। उनकी सफलता के चलते ही भारत में यह खेल लोकप्रिय हुआ है।