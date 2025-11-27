LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / WPL 2026 नीलामी: आशा शोभना को किस टीम ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा?
आशा शोभना पर लगी बड़ी बोली (तस्वीर: एक्स/@RCBTweets)

लेखन अंकित पसबोला
Nov 27, 2025
05:37 pm
क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की बड़ी नीलामी में आशा शोभना पर भी खूब धनवर्षा हुई है। इस लेग स्पिनर को यूपी वारियर्स (UPW) ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा है। बता दें कि शोभना 2024 के सीजन में आखिरी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेली थी। इस नीलामी के लिए उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये निर्धारित था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

कैसा है शोभना का WPL करियर?

शोभना ने WPL में अब तक 15 मैच खेले हैं, जिसमें 19.23 की औसत और 7.60 की इकॉनमी रेट के साथ 17 विकेट लिए हैं। उन्होंने WPL 2023 और 2024 में क्रमशः 5 और 12 विकेट लिए थे। 34 वर्षीय इस अनुभवी स्पिनर ने भारत की ओर से 6 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले, जिसमें उन्होंने 16.33 की औसत और 6.39 की इकॉनमी रेट के साथ 9 विकेट लिए हैं।

