आशा शोभना पर लगी बड़ी बोली (तस्वीर: एक्स/@RCBTweets)

WPL 2026 नीलामी: आशा शोभना को किस टीम ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा?

लेखन अंकित पसबोला 05:37 pm Nov 27, 202505:37 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की बड़ी नीलामी में आशा शोभना पर भी खूब धनवर्षा हुई है। इस लेग स्पिनर को यूपी वारियर्स (UPW) ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा है। बता दें कि शोभना 2024 के सीजन में आखिरी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेली थी। इस नीलामी के लिए उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये निर्धारित था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।