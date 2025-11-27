WPL 2026 नीलामी: आशा शोभना को किस टीम ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा?

WPL 2026 नीलामी: आशा शोभना को किस टीम ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा?
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की बड़ी नीलामी में आशा शोभना पर भी खूब धनवर्षा हुई है। इस लेग स्पिनर को यूपी वारियर्स (UPW) ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा है। बता दें कि शोभना 2024 के सीजन में आखिरी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेली थी। इस नीलामी के लिए उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये निर्धारित था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
WPL
कैसा है शोभना का WPL करियर?
शोभना ने WPL में अब तक 15 मैच खेले हैं, जिसमें 19.23 की औसत और 7.60 की इकॉनमी रेट के साथ 17 विकेट लिए हैं। उन्होंने WPL 2023 और 2024 में क्रमशः 5 और 12 विकेट लिए थे। 34 वर्षीय इस अनुभवी स्पिनर ने भारत की ओर से 6 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले, जिसमें उन्होंने 16.33 की औसत और 6.39 की इकॉनमी रेट के साथ 9 विकेट लिए हैं।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Fierce tussle, big bid! 🔥— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
Starting at a base price of INR 30 lakh, Asha Sobhana goes to @UPWarriorz for INR 1.1 Crore 💜#TATAWPL | #TATAWPLAuction pic.twitter.com/DlAGTvfKuP