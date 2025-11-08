विश्व विजेता खिलाड़ी ऋचा घोष बनी DSP, ममता सरकार ने सौंपा अधिकारिक नियक्ति पत्र
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी ऋचा घोष को विश्व कप जीत के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने उप पुलिस अधीक्षक (DSP) पद पर नियुक्त किया है। शनिवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऋचा को यह पद सौंपा। इस मौके पर पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सौरव गांगुली और झूलन गोस्वामी भी मौजूद रहीं। समारोह में ऋचा के माता-पिता भी शामिल हुए और बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस किया।
सम्मान
ऋचा को ये बड़ा सम्मान मिला
इसी समारोह के दौरान भारतीय विकेटकीपर ऋचा को पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बंग विभूषण' से भी सम्मानित किया गया। महिला विश्व कप अभियान में ऋचा ने अहम भूमिका निभाई थी। निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए भी उन्होंने 8 पारियों में 235 रन बनाए थे और भारत की 5वीं सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं। उनके लगातार शानदार प्रदर्शन ने टीम की सफलता में बड़ा योगदान दिया और उन्हें यह सम्मान दिलाया।
करियर
ऐसा रहा है ऋचा का वनडे करियर
इस खिलाड़ी ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 51 मुकाबले खेले हैं और इसकी 49 पारियों में 29.35 की औसत से 1,145 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 7 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 96 रन रहा है। टी-20 क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 67 मैच की 56 पारियों में 27.35 की औसत से 1,067 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 142.45 की रही है।