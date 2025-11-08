ऋचा घोष को बड़ा पद मिला है (तस्वीर: एक्स/@AITCofficial)

विश्व विजेता खिलाड़ी ऋचा घोष बनी DSP, ममता सरकार ने सौंपा अधिकारिक नियक्ति पत्र

लेखन आदर्श कुमार 07:26 pm Nov 08, 202507:26 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी ऋचा घोष को विश्व कप जीत के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने उप पुलिस अधीक्षक (DSP) पद पर नियुक्त किया है। शनिवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऋचा को यह पद सौंपा। इस मौके पर पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सौरव गांगुली और झूलन गोस्वामी भी मौजूद रहीं। समारोह में ऋचा के माता-पिता भी शामिल हुए और बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस किया।