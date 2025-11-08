एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज, शीर्ष पर ये दिग्गज

एशेज सीरीज क्रिकेट इतिहास की सबसे रोमांचक प्रतिद्वंद्विता मानी जाती है, जहां हर मुकाबले में गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कई दिग्गज गेंदबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रचा है। कुछ ने तो अपनी घातक गेंदबाजी से पूरी सीरीज का रुख ही बदल दिया। ऐसे में आइए सीरीज के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 शेन वॉर्न (195 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न हैं। उन्होंने साल 1993 की एशेज सीरीज में अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह ये सीरीज 2007 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 36 मुकाबलों की 72 पारियों मे 23.25 की औसत से 195 विकेट लिए थे। इस खिलाड़ी ने 15 बार 4 विकेट हॉल और 11 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 8/71 का रहा था।

#2 ग्लेन मैक्ग्रा (157 विकेट) ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 1994 के एशेज सीरीज में पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2007 में ये सीरीज खेलते नजर आए थे। उन्होंने 30 मुकाबलों की 60 पारियों में 20.92 की औसत से 157 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8/38 का था। मैक्ग्रा ने 7 बार 4 विकेट हॉल और 10 बार 5 विकेट हॉल लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8/38 का रहा था।

#3 स्टुअर्ट ब्रॉड (153 विकेट) सूची में तीसरे स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड हैं। उन्होंने साल 2009 के एशेज सीरीज में अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2023 में ये सीरीज खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 40 मुकाबलों की 74 पारियों में 28.96 की औसत से 153 विकेट लिए थे। इस खिलाड़ी ने 6 बार 4 विकेट हॉल 8 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8/15 का रहा था।