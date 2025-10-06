वनडे विश्व कप 2025: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
वनडे विश्व कप 2025 के 7वें मैच में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हराया। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में हुए मैच में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 231 का स्कोर बनाया। जवाब में प्रोटियाज टीम ने ताजमिन ब्रिट्स की शतकीय पारी (101) की मदद से 40.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
दक्षिण अफ्रीका ने दर्ज की आसान जीत
सूजी बेट्स (0) का विकेट जल्दी गिरने के बाद जॉर्जिया प्लिमर (31) और अमेलिया केर (23), और ब्रुक हॉलिडे (45) ने पारी को संभाला। वहीं, कप्तान सोफी डिवाइन की 85 रन की पारी की बदौलत कीवी टीम ने सम्मानजनक स्कोर बनाया। जवाब में लौरा वोल्वार्ड्ट (14) पहले विकेट के रूप में आउट हुई। इसके बाद ब्रिट्स (101) और सुने लुस (83*) ने उम्दा पारियां खेलते हुए टीम को आसान जीत दिलाई।
डिवाइन
डिवाइन ने खेली 85 रन की पारी
होल्कर स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने जब 44 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब डिवाइन क्रीज पर आई। उन्होंने प्रोटियाज गेंदबाजों के खिलाफ आकर्षक शॉट लगाए और 66 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 98 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 85 रन बनाए। यह उनके वनडे करियर का कुल 17वां अर्धशतक रहा। डिवाइन ने अब तक 154 वनडे मैच खेले हैं, इसकी 141 पारियों में 32.71 की औसत के साथ 4,187 रन बनाए हैं।
ताजमिन ब्रिट्स
ताजमिन ब्रिट्स ने खेली मैच जिताऊ पारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए ब्रिट्स ने आक्रामक शुरुआत की और विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दाएं हाथ की इस सलामी बल्लेबाज ने सिर्फ 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद भी उन्होंने तेजी से रन बटोरना जारी रखा और अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 89 गेंदों में 15 चौकों और 1 छक्के की मदद से 101 रन बनाकर आउट हुई। यह ब्रिट्स के वनडे करियर का कुल 7वां शतक साबित हुआ।
शतक
एक कैलेंडर वर्ष में 5 शतक लगाने वाली पहली महिला बनी ब्रिट्स
ब्रिट्स ने इस शतक के साथ ही इतिहास रच दिया। यह 2025 में उनका वनडे में कुल 5वां शतक साबित हुआ। इसके साथ ही वह एक कैलेंडर वर्ष में 5 शतक लगाने वाली विश्व की पहली महिला बल्लेबाज बनी। बता दें कि भारत की दिग्गज बल्लेबाज स्मृति मंधाना भी इस साल अब तक 4 शतक लगा चुकी हैं। उनके पास भी ब्रिट्स के कदमों पर चलने का मौका होगा।
आंकड़े
बेट्स 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी
न्यूजीलैंड की अनुभवी बल्लेबाज सूजी बेट्स ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का 350वां मैच खेला। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 350 मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। कीवी कप्तान डिवाइन ने अपना 300वां मैच खेला। बता दें कि हरमनप्रीत कौर, एलिस पेरी, मिताली राज, चार्लोट एडवर्ड्स, और डैनी व्याट-हॉज 300 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली अन्य महिला खिलाड़ी हैं।
सुने लुस
सुने लुस ने खेली उम्दा पारी
दक्षिण अफ्रीका ने जब 26 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब सुने लुस क्रीज पर आई। उन्होंने ब्रिट्स का अच्छा साथ निभाया और 76 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके वनडे करियर का 16वां अर्धशतक रहा। वह 114 गेंदों में 83 रन बनाकर नाबाद रही। अपनी इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 1 छक्का लगाया। उन्होंने अपने वनडे करियर के 2,500 रन भी पूरे किए।
जानकारी
दक्षिण अफ्रीका ने जीता अपना पहला मैच
दक्षिण अफ्रीका ने यह विश्व कप 2025 में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही प्रोटियाज टीम फिलहाल तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ अपने दोनों मैच गंवाने वाली कीवी टीम फिलहाल 7वें स्थान पर है।