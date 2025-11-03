भारत बना विश्व चैंपियन, पहली बार जीता महिला वनडे विश्व कप का खिताब 

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला भारत को स्मृति मंधाना (45) और शफाली (87) ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। सलामी बल्लेबाजों के कमाल के बाद मध्यक्रम में दीप्ति शर्मा (58) और ऋचा घोष (34) ने उपयोगी योगदान देकर टीम को 300 के करीब पहुंचाया। जवाब में ताजमिन ब्रिट्स (23) और एनेके बॉश (0) के जल्दी आउट होने के बाद कप्तान वोल्वार्ड्ट ने संघर्ष किया। आखिरी ओवरों के दौरान दीप्ति शर्मा (5/39) की उम्दा गेंदबाजी के चलते प्रोटियाज पारी 246 पर सिमट गई।

स्मृति मंधाना एक संस्करण में सर्वाधिक रन वाली भारतीय बल्लेबाज बनी मंधाना मंधाना अपने अर्धशतक से चूक गई और 58 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुई। पारी का 21 रन बनाते ही वह एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज बन गईं। उनके अब 9 पारियों में 434 रन हो गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2017 में 9 पारियों में 409 रन बनाए थे। सूची में पूनम राउत (381 रन, 2017) तीसरे नंबर पर हैं।

उपलब्धि विश्व कप फाइनल में शतकीय साझेदारी करने वाली दूसरी सलामी जोड़ी इस मैच में शफाली और मंधाना ने शतकीय साझेदारी करते हुए बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली। यह जोड़ी वनडे विश्व कप फाइनल में शतकीय साझेदारी करने वाली दूसरी सलामी जोड़ी है। इससे पहले यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की हेन्स और एलिसा हीली के ही नाम दर्ज था। उन्होंने वनडे विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले में 160 रनों की शानदार साझेदारी दर्ज करके यह उपलब्धि हासिल की थी।

शफाली शफाली ने खेली उम्दा पारी शफाली ने 78 गेंदों में 87 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। इस पारी के साथ ही शफाली के नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वह अब वनडे विश्व कप के फाइनल में 50+ रन की पारी खेलने वाली सबसे युवा महिला बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने 21 साल और 278 दिन की उम्र में यह कारनामा किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जेफ डफिन (23 साल और 235 दिन) को पीछे छोड़ दिया।

वोल्वार्ड्ट वोल्वार्ड्ट ने लगाया शतक वोल्वार्ड्ट ने 96 गेंदों का सामना करते हुए शतक पूरा किया। उन्होंने पहले विकेट के लिए ताजमिन ब्रिट्स के साथ 57 गेंदों में 51 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा सुने लूस के साथ 51 गेंदों में 52 रन जोड़े। शुरुआती ओवरों में इस खिलाड़ी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। हालांकि, जैसे-जैसे टीम के विकेट गिर रहे थे वह संभल कर खेलने लगीं। वह 98 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुई।

विश्व रिकॉर्ड वोल्वार्ड्ट ने बनाया ये विश्व रिकॉर्ड वोल्वार्ड्ट ने महिला विश्व कप 2025 में 9 पारियों में 571 रन बनाए। वह इस टूर्नामेंट के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की हीली का रिकॉर्ड तोड़ा। हीली ने 2022 के विश्व कप में 9 पारियों में 56.55 की औसत के साथ 509 रन बनाए थे। 2022 के संस्करण में ही राचेल हेन्स ने 9 पारियों में 62.12 की औसत से 497 रन बनाए थे।

हरमनप्रीत हरमनप्रीत कौर ने विश्व कप नॉकआउट में बनाया अपना न्यूनतम स्कोर भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर 29 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर आउट हुई। यह विश्व कप के इतिहास में उनका न्यूनतम स्कोर है। इससे पहले उन्होंने इसी संस्करण में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रन बनाए थे। वहीं, 2017 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 71 रन और फाइनल में इंग्लैंड के विरुद्ध 51 रन बनाए थे।

जानकारी भारतीय टीम ने जीता अपना पहला खिताब भारतीय टीम ने विश्व कप इतिहास में अपना पहला खिताब जीतने में सफलता हासिल की। इससे पहले भारतीय टीम 2005 और 2017 के संस्करण में उपविजेता रही थी।