महिला वनडे विश्व कप: लौरा वोल्वार्ड्ट ने जड़ा भारत के खिलाफ दूसरा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने शानदार शतकीय पारी (101 रन) खेली। ये उनके वनडे करियर का 11वां शतक रहा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ उन्होंने दूसरा शतक लगाया। सेमीफाइनल मैच में भी वोल्वार्ड्ट ने 169 रन की शानदार पारी खेली थी। पारी के दौरान वह एक विश्व कप संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज भी बनी। आइए उनकी पारी पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही वोल्वार्ड्ट की पारी
वोल्वार्ड्ट ने 96 गेंदों का सामना करते हुए शतक पूरा किया। वह 98 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुईं। उनके बल्ले से 11 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 103.06 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए ताजमिन ब्रिट्स के साथ 51 रन की साझेदारी निभाई। सुने लूस के साथ 51 गेंदों में 52 रन जोड़े। एनेरी डर्कसन के साथ मिलकर उन्होंने 60 गेंदों में 61 रन की साझेदारी निभाई। उनका विकेट दीप्ति शर्मा ने लिया।
रिकॉर्ड
वोल्वार्ड्ट ने ये रिकॉर्ड किया अपने नाम
वोल्वार्ड्ट ने महिला विश्व कप 2025 में 509 से ज्याादा रन बनाए। वह इस टूर्नामेंट के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की एलिसा हीली का रिकॉर्ड तोड़ा। इस बल्लेबाज ने 2022 के विश्व कप में 9 पारियों में 56.55 की औसत के साथ 509 रन बनाए थे। 2022 के संस्करण में ही राचेल हेन्स ने 9 पारियों में 62.12 की औसत से 497 रन बनाए थे।
जानकारी
वोल्वार्ड्ट ने रचा इतिहास
दक्षिण अफ्रीका की कप्तान वोल्वार्ड्ट ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में शतक जड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। वोल्वार्ड्ट ऐसी पहली महिला कप्तान बनी हैं, जिन्होंने विश्व कप के दोनों बड़े मुकाबलों में शतक लगाया है।
भारत
भारत के खिलाफ कमाल के हैं वोल्वार्ड्ट के आंकड़े
भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की कप्तान ने 22 मुकाबले खेले हैं और इसकी 22 पारियों में 43.19 की औसत से 907 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 135 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन इसी टीम के खिलाफ बनाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मुकाबले में वोल्वार्ड्ट ने अपने वनडे करियर में 5,000 रन भी पूरे किए थे।
करियर
ऐसा रहा है वोल्वार्ड्ट का वनडे करियर
वोल्वार्ड्ट ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2016 में इंगलैंड महिला टीम के खिलाफ खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 119 मुकाबले खेले हैं और इसकी 118 पारियों में 50.69 की औसत से 5,222 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 11 शतक और 38 अर्धशतक निकले हैं। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 184* रन रहा है। वोल्वार्ड्ट ने पूरे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि, वह फाइनल में अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाईं।