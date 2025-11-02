स्मृति मंधाना एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय बनीं, मिताली को पछाड़ा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 45 रन की अहम पारी खेली। वह बदकिस्मत रहीं कि अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाई। हालांकि, इसके बाद भी उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह अब एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई हैं। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।

रिकॉर्ड मंधाना ने मिताली राज को पीछे छोड़ा मंधाना अपनी पारी में 58 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 45 रन बनाकर आउट हुईं। पारी का 21 रन बनाते ही वह एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज बन गईं। उनके अब 9 पारियों में 434 रन हो गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2017 में 9 पारियों में 409 रन बनाए थे। सूची में पूनम राउत (381 रन, 2017) तीसरे नंबर पर हैं।

उपलब्धि विश्व कप फाइनल में शतकीय साझेदारी करने वाली दूसरी सलामी जोड़ी इस मैच में शफाली और मंधाना ने शतकीय साझेदारी करते हुए बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली। यह जोड़ी वनडे विश्व कप फाइनल में शतकीय साझेदारी करने वाली दूसरी सलामी जोड़ी है। इससे पहले यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की रशेल हेन्स और एलिसा हीली के ही नाम दर्ज था। उन्होंने वनडे विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले में 160 रनों की शानदार साझेदारी दर्ज करके यह उपलब्धि हासिल की थी।

फॉर्म कमाल की फॉर्म में हैं मंधाना टूर्नामेंट में मंधाना ने एक नया इतिहास रचा, वह 1 कैलेंडर वर्ष में 1,000 वनडे रन पूरे करने वाली पहली महिला बल्लेबाज बनीं। उन्होंने इस साल 23 मैचों में 61.90 की शानदार औसत से 1,362 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक शामिल हैं। मौजूदा विश्व कप में मंधाना 434 रन बनाकर 55 से अधिक की औसत से दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। वह दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वूलवार्ट (470 रन, औसत 67.14) से पीछे रही हैं।